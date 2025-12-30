Quello appena trascorso è stato un Natale caldissimo nella, solitamente, fredda Islanda. L’ufficio meteorologico dell’isola del nord ha confermato che alla vigilia di Natale sono state raggiunte temperature record di quasi 20 gradi centigradi.

19,8 gradi tra il 24 e il 25 dicembre

Lo scrive sul suo portale Ruv, il servizio radiotelevisivo nazionale islandese. A SeyÐisfjörÐur, una piccola cittadina nell’Islanda orientale, la temperatura ha raggiunto infatti il record di 19,8 gradi tra il 24 e il 25 dicembre.

Di solito le temperature medie a dicembre in Islanda sono comprese tra -1 e 4 gradi. Nello stesso periodo, a BakkagerÐi sono stati registrati 19,7 gradi. Il record nazionale precedente di dicembre era stato di 19,7 gradi, misurato il 2 dicembre 2019 a Öræfi.

Per il meteorologo Birgir Örn Höskuldsson del Servizio meteorologico islandese le condizioni da record sono state create da aria molto calda che si muoveva sull’Islanda, combinata con forti venti.

Vento di föhn vicino alle montagne

“Quando l’aria è calda e forti venti soffiano sulla terraferma, si può formare un vento di föhn vicino alle montagne, riscaldando ulteriormente l’aria sottovento. Queste sono condizioni tipiche in cui vengono stabiliti record di temperatura mensili”, ha spiegato.

Ma le temperature miti saranno presto un ricordo: l’Ufficio meteorologico ha infatti emesso nel pomeriggio un’allerta meteo gialla per la parte sudorientale dell’Isola e i fiordi orientali per la notte di Capodanno: sono in arrivo vento e temporali.