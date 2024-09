Il cambiamento del clima sarà accelerato dal collasso del Sistema di correnti dell’Oceano Atlantico che influenza il meteo in tutto il mondo. Il collasso potrebbe verificarsi già verso la fine degli anni ’30, ipotizzano gli scienziati in un nuovo studio: un disastro su scala planetaria che trasformerebbe il meteo e il clima.

Diversi studi condotti negli ultimi anni hanno suggerito che il sistema cruciale, la circolazione oceanica atlantica invertita (AMOC), potrebbe essere in procinto di collassare, indebolito dalle temperature oceaniche più elevate e dalla salinità alterata causata dal cambiamento climatico indotto dall’uomo.

Clima minacciato, crisi entro il ‘39

Ma, riferiscono Angela Dewan e Angela Fritz , CNN la nuova ricerca utilizza un modello all’avanguardia per stimare quando potrebbe verificarsi il collasso, suggerendo che lo spegnimento potrebbe avvenire tra il 2037 e il 2064.

Questa ricerca suggerisce che è più probabile che il collasso avvenga entro il 2050.

“È davvero preoccupante”, ha affermato René van Westen, ricercatore marino e atmosferico presso l’Università di Utrecht nei Paesi Bassi e coautore dello studio.

“Tutti gli effetti collaterali negativi del cambiamento climatico antropogenico continueranno a verificarsi, come più ondate di calore, più siccità, più inondazioni”, ha detto alla CNN. “Quindi se a tutto questo si aggiunge anche un crollo dell’AMOC… il clima diventerà ancora più pazzo”.

Come un nastro trasportatore, l’AMOC estrae l’acqua calda di superficie dall’emisfero australe e dai tropici e la distribuisce nel freddo Atlantico settentrionale. L’acqua più fredda e salata poi affonda e scorre verso sud. Il meccanismo impedisce che parti dell’emisfero australe si surriscaldino e che parti dell’emisfero settentrionale diventino insopportabilmente fredde, mentre distribuisce nutrienti che sostengono la vita negli ecosistemi marini.

Irriconoscibili alcune parti del mondo

Le conseguenze di un crollo dell’AMOC renderebbero irriconoscibili alcune parti del mondo.

Nei decenni successivi al crollo, il ghiaccio artico inizierebbe a strisciare verso sud e, dopo 100 anni, si estenderebbe fino alla costa meridionale dell’Inghilterra. La temperatura media dell’Europa crollerebbe, così come quella del Nord America, comprese alcune parti degli Stati Uniti. La foresta pluviale amazzonica vedrebbe un’inversione completa delle sue stagioni; l’attuale stagione secca diventerebbe i mesi delle piogge e viceversa.

Un collasso dell’AMOC “rappresenta un pericolo davvero grande che dovremmo fare tutto il possibile per evitare”, ha affermato Stefan Rahmstorf, oceanografo fisico presso l’Università di Potsdam in Germania, non coinvolto nell’ultima ricerca.

Per giungere alle loro conclusioni, gli scienziati di Utrecht hanno utilizzato modelli all’avanguardia e per la prima volta hanno identificato un’area dell’Oceano Atlantico meridionale come il luogo ottimale per monitorare i cambiamenti nella circolazione e utilizzare dati osservativi. Hanno esaminato le temperature e la salinità dell’oceano lì per confermare le precedenti previsioni su quando l’AMOC avrebbe potuto raggiungere il suo punto di svolta.

L’enfasi nella ricerca oceanica sulla tempistica del collasso è uno sviluppo relativamente nuovo, ha detto Rahmstorf. Ma dimostra quanto sia avanzata la comprensione degli scienziati dell’indebolimento dell’AMOC.

Rahmstorf ha affermato che circa cinque anni fa avrebbe concordato sul fatto che un crollo dell’AMOC in questo secolo fosse improbabile, sebbene anche un rischio del 10% sia ancora inaccettabilmente alto “per un impatto catastrofico di tale portata”.

“Ci sono ora cinque documenti, fondamentalmente, che suggeriscono che potrebbe benissimo accadere in questo secolo, o anche prima della metà del secolo”, ha detto Rahmstof. “La mia valutazione complessiva è ora che il rischio che superiamo il punto di svolta in questo secolo è probabilmente anche maggiore del 50%”.

Sebbene i progressi nella ricerca sull’AMOC siano stati rapidi e i modelli che cercano di prevederne il crollo siano progrediti alla velocità della luce, non sono ancora esenti da problemi.

Ad esempio, i modelli non prendono in considerazione un fattore critico nella scomparsa dell’AMOC: lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Enormi quantità di acqua dolce si stanno staccando dalla calotta glaciale e confluendo nell’Atlantico settentrionale, il che interrompe una delle forze motrici della circolazione: il sale.

“Stiamo già ricevendo un enorme afflusso di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale, che sconvolgerà completamente il sistema”, ha affermato Rahmstorf.

CNN