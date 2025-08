L’amministrazione di Donald Trump, lo scorso 29 luglio ha proposto di abrogare una storica sentenza del 2009 secondo cui i gas serra rappresentano una minaccia per la popolazione. Quell’anno Lisa Jackson, l’allora presidente direttrice dell’agenzia per la protezione ambientale (Epa) nominata da Obama, attraverso i cosiddetti “Endangerment findings” stabilì due principi fondamentali: il primo che i gas serra, tra cui l’anidride carbonica e il metano, mettevano a repentaglio la salute e il benessere pubblico; e il secondo che le emissioni delle auto contribuivano a tale pericolo.

Ora, l’ente guidato da Lee Zeldin sta cercando di ribaltare questi capisaldi per stabilire che “non vi sono sufficienti informazioni affidabili per sostenere che le emissioni di gas serra dei nuovi veicoli a motore e motori negli Stati Uniti causino o contribuiscano a mettere in pericolo la salute e il benessere pubblico sotto forma di cambiamento climatico globale”.

La mossa non ha un valore puramente simbolico poiché la sentenza del 2009 è alla base delle normative americane sul clima, in particolare quelle che riguardano auto e camion. In un documento di 302 pagine, l’amministrazione Trump afferma che esisterebbe “un largo consenso scientifico globale” secondo il quale “i fenomeni meteorologici estremi non sono aumentati in modo incontestabile rispetto ai dati storici”. Secondo Trump la realtà è dunque un’altra che va contro i dati scientifici ormai pressoché unanimi. E anzi, nel documento si elogiano i presunti “benefici” garantiti dal poter emettere liberamente gas ad effetto serra, ad esempio nel settore agricolo.

L’Epa si priverà dunque del diritto di imporre discipline limitative tagliandosi da sola le gambe. E anche i prossimi presidenti rischieranno di essere in seria difficoltà sulle normative climatiche. A spiegarlo è la stampa statunitense: qualora i giudici dovessero dare ragione all’amministrazione guidata da Donald Trump, decidendo che in effetti quei poteri non sono appannaggio dell’Epa, i prossimi presidenti saranno molto più in difficoltà nell’approvare norme volte al contenimento delle emissioni dato che non potranno più passare per la “corsia normativa preferenziale” garantita proprio dai regolamenti dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente.