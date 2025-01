Mare d’inverno, nuotare nell’acqua a 12 gradi mentre fuori sono 5 gradi.

Non è la prima volta che Franco Manzitti, grande firma e protagonista della informazione a Genova (Secolo XIX, Lavoro, Repubblica, Primo Canale) e grande firma di Blitz, si racconta nei suoi exploit natatori invernali nel mare di Genova o di Laigueglia, sulla Riviera di Ponente.

Questa volta lo fa con un messaggio su Facebook accolto da una lunga sequenza di commenti ammirati.

Ecco il testo del post.

Tre nuotate estreme di fila in queste giornate terse di vento forte e duro di temperatura percepita sullo zero. E’ incredibile come la testa isoli il freddo nel piacere di nuotare in quel mare stirato dalla tramontana nella città imbacuccata ovunque . Si nuota controvento e sembra di girare a vuoto mentre invece le bracciate ti spingono oltre la tramontana guardando un po’ il fondo che sembra spazzolato dal freddo un po’ la spiaggia deserta totalmente un po’ l’ orizzonte dove osano pochisdimi Wind surfisti . Il freddo li tiene lontani . Io mi isolo nella mia cuffia di gomma pesante e quando esco dalle onde e’come se fossi mitridatizzato. Non sento il vento sul corpo bagnato. Sono placato…..