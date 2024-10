Orsi in competizione in Alaska: gli animali non lo sanno ma gli umani scommettono fior di dollari. Così l’edizione del concorso Fat Bear Week del 2024 si è conclusa con un mortale attacco tra orsi al Katmai National Park and Preserve in Alaska; nel 2023 quasi 1,4 milioni di persone da oltre 100 Paesi nel mondo votarono per il loro orso preferito.

La Fat Bear Week, spiega il sito della Riserva Naturale dell’Alaska, è una competizione annuale nei parchi che celebra il sano appetito degli orsi bruni e l’ecosistema in cui prosperano. Gli orsi banchettano a base di salmone selvatico dell’Alaska in una delle più grandi riserve di salmoni rimaste sulla terra, resa possibile dalle acque incontaminate che hanno la loro sorgente nel Parco nazionale e riserva di Katmai, spiega il sito.

In quello che è diventato un vero e proprio rituale autunnale, il voto pubblico per l’annuale concorso Fat Bear è programmato per iniziare a mezzogiorno ET mercoledì.

Il popolare concorso celebra il suo decimo anniversario quest’anno, ma arriva con un duro promemoria che le dure leggi della natura sono sempre in gioco nella natura selvaggia dell’Alaska meridionale a Katmai, commenta Forrest Brown della CNN.

Una gara mortale fra orsi

Il primo incontro è stato tra Bear 519, una femmina subadulta con “pelliccia marrone brizzolata, orecchie alte e dritte e zampe flessuose”, e 909 Junior, una femmina di quasi quattro anni con orecchie larghe.

Katmai ha affermato sul suo sito web che sono stati espressi quasi 1,4 milioni di voti per gli orsi da oltre 100 paesi nel concorso del 2023, vinto da un’orsa mamma difensiva di nome 128 Grazer.

Come funziona il concorso

In questo formato a eliminazione diretta, gli orsi competono per i voti ogni giorno in scontri diretti. L’orso che raccoglie più voti online avanza al turno successivo.

Si è già tenuta una gara preliminare per Fat Bear Junior, con Bear 909 Jr. che si è aggiudicato il primo posto. L’attacco dell’orso a Katmai

Ogni anno, gli orsi si radunano alle Brooks Falls di Katmai e a valle sul fiume Brooks per abbuffarsi di salmone e ingrassare prima del loro lungo e arduo letargo invernale. Il pubblico può guardare le spedizioni di pesca sulle telecamere in diretta su Explore.org, e può essere una visione affascinante.

Ma le persone che hanno guardato lunedì potrebbero aver ottenuto più di quanto si aspettassero quando l’orso n. 469, un maschio, si è avvicinato, ha attaccato e alla fine ha ucciso l’orso n. 402, una femmina quasi altrettanto grande, nel fiume Brooks.

Nel commento video, gli esperti non erano sicuri di cosa avesse causato l’attacco, ma hanno detto che era insolito. Il n. 402 è visto mentre cerca di allontanarsi dall’orso maschio predatore, ma non ci è riuscito.

Gli esperti hanno detto che pensano che sia morta annegata. “Amiamo gli orsi, ma ancora una volta è un chiaro promemoria di quanto siano grandi, forti e potenti questi animali”, ha detto Mike Fitz, naturalista residente di Explore.org, nel commento.

“402 è un orso amato da tutti noi e, onestamente, penso che siamo tutti un po’ senza parole. … È davvero difficile da vedere”.

Divieto di pesca temporaneo

Ci sono stati anche alcuni problemi di interazione problematica tra uomo e orso lungo il fiume Brooks nelle ultime settimane. I dipendenti del Katmai National Park hanno assistito a quattro incidenti tra il 18 e il 29 settembre in cui gli orsi hanno ricevuto pesci dai pescatori, secondo un comunicato stampa separato del NPS.

Ciò ha comportato la chiusura del corridoio del fiume Brooks a tutti i pescatori, tranne gli utenti di sussistenza sotto Brooks Falls fino al 31 ottobre, a meno che il sovrintendente del parco non annulli l’ordine prima. Gli orsi che ricevono cibo dalle persone possono perdere la paura degli umani, con conseguente situazione potenzialmente pericolosa per entrambi, ha affermato il NPS.