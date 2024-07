La Spagna dispone di circa 800 impianti di desalinizzazione in grado di produrre 5 milioni di litri cubi al giorno di acqua potabile, agricola e industriale. Se fosse destinato esclusivamente al consumo umano, placherebbe la sete di 34 milioni di persone, ovvero oltre il 70% della popolazione spagnola.

Nell’ambito di un pacchetto di risposta alla siccità da 2,2 miliardi di euro, il governo nazionale spagnolo ha dichiarato questa settimana che stanzierà 220 milioni di euro per espandere un altro impianto di desalinizzazione a nord di Barcellona, ​​più altri 200 milioni di euro per un impianto sulla costa meridionale della Spagna. Si è inoltre impegnata a spendere 224 milioni di euro per migliorare i sistemi di purificazione dell’acqua nel sud della Spagna.

467 milioni di euro per la sete di Barcellona

La Spagna investirà 467 milioni di euro in due impianti di desalinizzazione sulla costa catalana mentre la regione nord-orientale è alle prese con una siccità di tre anni.

Gli impianti saranno costruiti a nord e a sud di Barcellona, ​​la seconda città più grande della Spagna, e avranno una capacità annua di trattare 80 milioni di metri cubi (21 miliardi di galloni), ha dichiarato lunedì in una nota il Ministero dell’Ambiente.

Gli impianti entreranno in funzione nel 2028.

“L’impegno del governo è quello di fare tutto il possibile per aiutare laddove necessario a garantire l’acqua potabile”, ha detto il ministro dell’Ambiente Teresa Ribera in una conferenza stampa a Barcellona.

Il futuro dell’acqua

I bacini idrici della Catalogna sono attualmente al 16% della capacità in un periodo dell’anno in cui le precipitazioni normalmente li riempirebbero. Le autorità locali hanno stabilito limiti all’uso dell’acqua per i residenti per mitigare la siccità.

Ribera ha affermato che il governo e le società idriche locali spediranno via mare fino a 40.000 metri cubi di acqua desalinizzata al giorno da un impianto situato a Sagunto, nella regione di Valencia.

Nell’aprile 2021, prima della siccità, i fiumi fornivano il 63% dell’acqua potabile di Barcellona, ​​i pozzi il 34% e la desalinizzazione solo il 3%.

Due anni dopo, secondo la compagnia idrica municipale di Barcellona, ​​la desalinizzazione costituisce il 33% dell’acqua potabile della città, mentre i pozzi forniscono il 23% e i fiumi che si restringono solo il 19%

Fonti

Reuters

Euronews

Geopop