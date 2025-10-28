Buone notizie per chi ama viaggiare perché arriva finalmente il bonus viaggi ma occhio alla carta d’identità: c’è il requisito dell’età.

Tanti bonus in arrivo per chi è in difficoltà economica e tra quelli più desiderati c’è sicuramente il bonus viaggi. Il caro vita sta mettendo a dura prova milioni di famiglie e sono sempre più numerosi coloro che rinunciano, ad esempio, ad un viaggio per poter far quadrare il bilancio familiare. Da oggi, tuttavia, anche viaggiare non costerà più così tanto se si hanno tutti i requisiti per poter chiedere il bonus viaggi per aerei, treni e trasporti cittadini.

Il bonus viaggi prevede una serie di sconti per poter viaggiare e muoversi liberamente senza pensare alla spesa da sostenere. Si tratta di un aiuto economico che, però, lo Stato non garantisce a tutti ma solo a chi è nato in determinati anni.

Bonus viaggi: a chi spetta l’aiuto economico per spostarsi liberamente

Il bonus viaggi è stato pensato per aiutare gli over 60 che, pur avendo più tempo libero avendo smesso di lavorare nella maggior parte dei casi, non hanno la disponibilità economica per concedersi viaggi come vorrebbero. Con il passaggio dallo stipendio alla pensione, infatti, spesso si perde il potere d’acquisto e tra le cui a cui i pensionati rinunciano ci sono proprio i viaggi.

Per aiutare queste persone è stato ideato un bonus che prevede una serie di sconti e agevolazioni sui biglietti di aerei, treni e trasporti locali per favorire, così, la prenotazione di viaggi. Pur non essendoci un «bonus viaggi over 60», ci sono alcune agevolazioni che cambiano in base alla compagnia scelta per viaggiare.

Spostarsi in treno, per gli over 60, può essere davvero vantaggioso perché sia Trenitalia che Italo prevedono una serie di sconti che vanno dal 50 al 60% in base al treno.

Per i viaggi in aereo, invece, non esistono sconti ufficiali ma le agevolazioni per gli over 60 cambiano in base alla compagnia e alla tratta del viaggio. Tra le tante compagnie da scegliere per viaggiare in aereo, tuttavia, ITA Airways non prevede sconti pur garantendo assistenza gratuita qualora ne avessero bisogno. Per i viaggi in aereo, dunque, non esistono sconti ufficiali ed è perciò consigliabile informarsi nel momento in cui si acquista il biglietto.

Anche per chi viaggia in nave, ogni compagnia garantirebbe una serie di sconti agli over 60: prima di prenotare, dunque, è sempre consigliabile consultare il sito della compagnia. Infine, per gli spostamenti in autobus, metropolitana e tram urbani, gli sconti cambiano in base all’azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano. Nella maggior parte dei casi, sono previsti sconti per le persone che hanno una determinata età e scelgono di abbonarsi. Gli sconti sono variabili e vanno dal 20% al 50% di sconto.

Oltre a sconti per viaggiare in base all’età, ci sono tanti bonus previsti dalla nuova Manovra che si possono chiedere.