A partire da oggi, ottenere il codice fiscale per i neonati sarà più semplice e veloce: i genitori potranno infatti farne richiesta direttamente online attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, senza doversi recare fisicamente agli sportelli. L’Agenzia ha annunciato il nuovo servizio con un comunicato ufficiale, spiegando che la procedura digitale permette di inserire i dati del bambino o della bambina e ricevere il codice fiscale in formato digitale.

Come fare la richiesta

Per ottenere il codice fiscale del neonato online, è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La richiesta, spiegano ancora dall’Agenzia, “può essere effettuata da uno dei genitori o da un eventuale rappresentante legale, come un tutore. Una volta dentro la piattaforma, basta inserire i dati anagrafici del bambino e allegare un documento che ne attesta la nascita (certificato di nascita o dichiarazione resa in ospedale). Una volta elaborata la richiesta, l’Agenzia invierà un’email per notificare che il codice fiscale è pronto e scaricabile direttamente online”.