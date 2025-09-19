Per gli oltre 6.000 lavoratori degli stabilimenti italiani del gruppo Ferrero ci sarà un premio legato agli obiettivi per l’esercizio 2024/2025, fino a 2.580 euro lordi, composto dal risultato economico (30% del premio), unico per tutta l’azienda, e dal risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento. Questo è quello che prevede l’accordo raggiunto tra la direzione dell’azienda dolciaria e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il coordinamento delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale.

Nell’incontro sono stati analizzati gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento e le tendenze occupazionali nonché lo stato di applicazione dell’accordo integrativo vigente. Una parte del premio potrà essere legata ai servizi alle persone (flexible benefit) tramite l’apposita piattaforma “Ferrero Care”. La piattaforma, in evoluzione anno dopo anno, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. L’azienda, per chi decide di convertire una parte del premio in flexible benefit, versa un contributo aggiuntivo pari al 20% dell’importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare. I quattro stabilimenti produttivi sono ad Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino).