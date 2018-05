ROMA – Sui versamenti e sui prelievi oltre i tremila euro scatterà la segnalazione automatica alla Banca d’Italia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la task force anti-riciclaggio della Banca d’Italia ha confermato (all’AdnKronos) l’avvio dei “lavori per richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica la segnalazione mensile delle transazioni in contante per le quali non sussistano ulteriori specifici elementi di sospetto”.

La misura è stata introdotta dal decreto legislativo 90/2017 per le norme anti-riciclaggio: “Nei prossimi giorni saranno avviati i confronti con gli operatori sulle forme e modalità di segnalazione”. La soglia individuata, verosimilmente, sarà “almeno in fase di avvio, superiore a quella di 3mila euro, fissata dalla legge per i trasferimenti in contante fra i privati”.