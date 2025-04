Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti, con il prezzo medio della benzina in modalità self service ai minimi da oltre due anni. Per trovare un livello più basso bisogna infatti tornare a fine dicembre 2022, quando però era ancora in vigore il taglio delle accise.

Arretra ulteriormente anche il diesel self, tornato sui livelli di inizi ottobre 2024. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,731 euro al litro (1,736 la rilevazione del 14 aprile), con le compagnie tra 1,719 e 1,738 euro al litro (no logo 1,729).

Il prezzo medio praticato del diesel self è invece 1,628 euro al litro (rispetto a 1,633), con i diversi marchi tra 1,610 e 1,638 euro al litro (no logo 1,623).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,876 euro al litro (1,882 il valore del 14 aprile), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,808 e 1,942 euro al litro (no logo 1,788).

La media del diesel servito è 1,773 euro al litro (contro 1,779), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,703 e 1,846 euro/litro (no logo 1,682). I prezzi medi praticati del Gpl, riporta ancora Qe, sono tra 0,742 e 0,756 euro al litro (no logo 0,728). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,482 a 1,551 euro al kg (no logo 1,491).