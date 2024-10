Il sistema elettrico di Cuba è completamente collassato ieri a seguito della “disconnessione totale” della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte) a causa di un incidente. Lo riferisce su X il ministero cubano dell’Energia e delle Miniere informando che l’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina. La compagnia statale Union Elettrica, viene aggiunto, “lavora per un rapido ristabilimento del servizio”.

Black-out Cuba: collassa il sistema elettrico

Da mesi la popolazione cubana soffre gli effetti della cronica carenza di energia che ha causato razionamenti delle forniture elettriche quotidiani su gran parte del territorio fino a 20 ore al giorno. Le interruzioni sono causate da continui guasti alle obsolete e maltenute centrali termoelettriche che – in servizio continuo da oltre 40 anni – garantiscono la generazione di elettricità sull’isola.

Alle carenze strutturali si è aggiunto dall’inizio dell’anno l’aggravarsi della crisi economica e il rincaro del prezzo del petrolio, rendendo sempre più difficile per il governo l’acquisto dei combustibili che alimentano le centrali. L’aumento del prezzo dei carburanti anche alla pompa oltre il 400%, unito alla crescita dell’inflazione e alla difficolta di reperire alimenti, farmaci e beni di prima necessità sul mercato, aumentano il malcontento dei cittadini. Mentre l’economia – in contrazione tra l’1 e il 2% lo scorso anno – continua rallentare.

Lunghi black-out giornalieri

Il governo ha ammesso che a luglio e agosto non è riuscito a raggiungere la stabilità desiderata per il sistema elettrico, mentre sull’isola persistevano lunghi blackout giornalieri, che arrivavano a colpire il 45% del territorio. In dichiarazioni rilasciate ai media dopo l’inaugurazione della III Fiera delle energie rinnovabili all’Avana, il primo ministro Manuel Marrero ha sostenuto tuttavia che in quei mesi è stato possibile “evitare gravi danni” e che ci sono stati buoni risultati nel “mantenimento” e nel “ripristino” ” degli impianti termoelettrici.

Secondo una fonte dell’Unione Elettrica Cubana (Une) contattata dal portale indipendente 14ymedio, “questa volta non si tratta di un semplice blackout e si prevede che non ci sarà elettricità per due giorni”.