Arriva una pausa tecnica per i bonifici bancari ordinari in tutta Europa. Tra la mattina del 2 aprile e la sera del 6 aprile, infatti, il sistema TARGET2 verrà temporaneamente sospeso per una manutenzione programmata.

Durante questi quattro giorni, tutti i bonifici ordinari – quelli che solitamente richiedono uno o due giorni lavorativi per essere accreditati – non verranno elaborati. Le operazioni disposte in questo intervallo saranno messe in coda e processate solo alla ripresa del servizio, prevista per il 7 aprile.

La pausa coincide con il periodo delle festività pasquali, momento in cui il volume delle transazioni è generalmente più basso, rendendo più agevoli gli interventi tecnici sul sistema.

Pagamenti, stipendi e pensioni: cosa succede

Lo stop avrà effetti su diverse tipologie di pagamenti. Potrebbero subire ritardi gli accrediti di stipendi e pensioni, così come i pagamenti programmati o le transazioni tra aziende effettuate nei giorni interessati dalla sospensione.

È importante sottolineare, però, che non esiste alcun rischio per il denaro trasferito. I bonifici non verranno né persi né respinti: semplicemente saranno eseguiti con qualche giorno di ritardo e accreditati a partire dal 7 aprile.

Non tutti i servizi bancari saranno coinvolti dallo stop. I bonifici istantanei, gestiti da un’altra piattaforma, e i giroconti continueranno a funzionare regolarmente, permettendo comunque il trasferimento immediato di denaro.

Cos’è Target2 e come funziona

Il sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) è una delle principali infrastrutture di pagamento a livello globale per le operazioni in euro.

Viene utilizzato dagli istituti di credito per trasferire fondi sia per conto proprio sia per conto dei clienti, garantendo velocità e sicurezza nelle transazioni. Grazie a questa piattaforma, il denaro può circolare tra banche europee senza rallentamenti legati a procedure burocratiche.

Il sistema è gestito congiuntamente dalle banche centrali di diversi Paesi, tra cui la Banca d’Italia, oltre a quelle di Francia e Germania, per conto dell’Eurosistema. La manutenzione periodica, prevista due volte l’anno (a Natale e a Pasqua), è necessaria per garantire l’efficienza e l’affidabilità dell’intero sistema dei pagamenti europei.