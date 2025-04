L’INPS ha rilasciato le istruzioni per richiedere il contributo economico di 1.000 euro. Ecco le famiglie che potranno godere del beneficio

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla nascita o ingresso del minore, tramite sito, app o contact center. La data ufficiale di attivazione sarà comunicata prossimamente. È importante prestare attenzione ai canali ufficiali dell’INPS per non perdere l’opportunità di presentare la domanda.

Chi è nelle condizioni di richiedere il bonus dovrà essere pronto a inviare la domanda entro i termini stabiliti, per garantire il supporto economico necessario in un momento così significativo della propria vita familiare.

Il bonus INPS per le famiglie

L’INPS ha recentemente reso disponibili le istruzioni operative per il bonus nuovi nati, un contributo economico una tantum di 1.000 euro per famiglia, previsto dalla legge di bilancio 2025. Questo intervento rappresenta un’importante forma di sostegno per le famiglie che accolgono un nuovo nato, un minore in affidamento o un minore adottato. Il bonus, noto anche come bonus bebè, è parte delle politiche di welfare familiare del governo italiano, pensato per supportare i nuclei familiari in un momento così delicato e significativo come l’arrivo di un figlio. L’obiettivo è alleviare le difficoltà economiche legate all’arrivo di un nuovo membro, fornendo un aiuto concreto per affrontare le spese iniziali.

Il bonus nuovi nati è destinato a tutte le famiglie che accolgono un neonato o un bambino tramite adozione o affido preadottivo. Tuttavia, l’INPS ha stabilito criteri specifici riguardanti la cittadinanza, la residenza e la situazione economica delle famiglie per poter accedere al beneficio. I genitori che possono presentare domanda devono appartenere a una delle seguenti categorie:

Cittadini italiani : coloro che sono nati in Italia o hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

: coloro che sono nati in Italia o hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Cittadini dell’Unione Europea : anche i familiari con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente sono inclusi.

: anche i familiari con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente sono inclusi. Cittadini di Paesi terzi: possono accedere al bonus solo se in possesso di determinati permessi di soggiorno, come il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Un aspetto cruciale per accedere al bonus è il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Per poter fare domanda, il valore dell’ISEE non deve superare i 40.000 euro all’anno. Si utilizza l’ISEE minorenni, che considera le condizioni economiche del nucleo familiare in cui è presente il bambino per cui si richiede il bonus. È importante notare che l’assegno unico universale per i figli a carico, se già percepito, non viene conteggiato nel calcolo dell’ISEE ai fini della richiesta del bonus, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.

È fondamentale rispettare le scadenze per la presentazione della domanda, che deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia. All’atto della richiesta, è necessario possedere un ISEE minorenni in corso di validità o aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Il servizio per la presentazione della domanda sarà attivato in modalità digitale e sarà accessibile attraverso diversi canali, tra cui il sito web dell’INPS, l’app mobile INPS, il Contact Center Multicanale e i patronati. Dopo aver inoltrato la domanda, i richiedenti potranno consultare online lo stato della pratica e aggiornare le informazioni relative al metodo di pagamento se necessario.