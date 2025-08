Arriva una nuova misura di semplificazione per le famiglie: il Parlamento ha approvato una modifica al Bonus Asilo Nido, contenuta in un emendamento al Decreto Economia proposto dalla senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia). Da ora in poi, non sarà più necessario presentare ogni anno la domanda per il bonus: una sola richiesta basterà per coprire l’intero triennio di età del bambino. Resta l’obbligo annuale di inviare all’Inps la documentazione che attesti la frequenza al nido e la permanenza dei requisiti economici. La riforma non modifica né l’importo del contributo – variabile tra 1.500 e 3.000 euro annui in base all’Isee – né l’ambito dei servizi coperti, che include nidi pubblici e privati autorizzati, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi. L’accesso resta riservato a bambini sotto i tre anni residenti in Italia.