Fino a quando puoi fare domanda, e quali documenti devi preparare subito, per poter richiedere il Bonus da 1.000 euro.

È stata ufficialmente prorogata la scadenza per presentare domanda relativa al Bonus Nuovi Nati 2025, l’incentivo economico previsto dalla Legge di Bilancio 2025 a sostegno delle famiglie con reddito ISEE fino a 40.000 euro.

Il bonus, pari a mille euro una tantum per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025, può essere richiesto entro 120 giorni dall’evento che ha generato il diritto, con una proroga specifica per nascite e adozioni avvenute tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2025.

Nuove scadenze e modalità di presentazione della domanda

L’INPS ha esteso il termine ordinario per la presentazione della domanda da 60 a 120 giorni, permettendo così a un maggior numero di famiglie di accedere al sostegno. Per i bambini nati o adottati entro il 24 maggio 2025, per i quali la domanda non era stata presentata entro il precedente limite di 60 giorni, la nuova scadenza è stata fissata al 22 settembre 2025. Le richieste possono essere inoltrate tramite il portale online dell’INPS, utilizzando credenziali di identità digitale come SPID di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica (CIE 3.0), Carta nazionale dei servizi (CNS) o sistema europeo eIDAS.

Il servizio si trova nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, seguendo il percorso: “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Bonus nuovi nati”. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite app INPS Mobile, chiamando il Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli istituti di patronato autorizzati. Nel caso di genitori conviventi, la domanda può essere presentata da uno soltanto dei due, mentre se i genitori non convivono, il bonus spetta a chi convive con il minore. Il Bonus Nuovi Nati è riservato ai nuclei familiari con almeno uno dei genitori residente in Italia al momento della nascita, adozione o affido pre-adottivo del minore, e con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria munita di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o permesso unico di lavoro con durata superiore a sei mesi.

Per accedere al beneficio è fondamentale che il nucleo familiare possieda un ISEE Minorenni non superiore a 40.000 euro, escluso l’importo dell’Assegno Unico. L’ISEE Minorenni si calcola considerando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata per tale indicatore, che rappresenta un requisito obbligatorio per la domanda. Un esempio pratico chiarisce il meccanismo di calcolo: se il nucleo familiare ha un ISEE Minorenni pari a 40.400 euro e percepisce un Assegno Unico di 1.500 euro con un parametro di scala di equivalenza di 2,5, l’importo dell’Assegno da escludere è 600 euro (1.500 diviso 2,5). Di conseguenza, l’ISEE corretto ai fini del bonus risulterà pari a 39.800 euro, rientrando quindi nel limite previsto per l’accesso al beneficio.

Introdotto al comma 206 della Legge di Bilancio 2025, il bonus prevede un importo di 1.000 euro una tantum per ogni neonato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Nel caso di affido pre-adottivo, la data rilevante è quella dell’ingresso del minore nella famiglia, stabilita dall’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alle famiglie italiane, con un occhio di riguardo alle fasce di reddito più vulnerabili e al miglioramento delle condizioni di partenza per i nuovi nuclei familiari.

Le nuove disposizioni e i dettagli operativi sono stati comunicati dall’INPS tramite il messaggio n. 1303 del 16 aprile 2025, che ha fornito tutte le indicazioni per facilitare l’accesso al bonus. Le famiglie interessate sono invitate a verificare tempestivamente i requisiti e a presentare domanda entro i termini previsti per non perdere il diritto al sostegno economico.