Il bonus per disabili può tornare davvero utile per chi deve prestare assistenza a un parente affetto da disabilità.

A supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie esistono diversi bonus e agevolazioni. Alcuni vengono direttamente accreditato sulla busta paga, altri invece richiedono la presentazione di una domanda specifica. Tra i più conosciuti troviamo il Bonus invalidità: un aiuto economico a chi ha una percentuale di disabilità riconosciuta.

Ai beneficiari del Bonus invalidità viene riconosciuto un assegno mensili o detrazioni sulle spese sanitarie. Molto utile anche il Bonus auto, con agevolazioni sull’acquisto di veicolo adattati alle esigenze delle persone disabili. In questo caso sono previste detrazioni IRPEF e un’IVA ridotta al 4%. Chi assiste un familiare disabile può contare poi su detrazioni per i caregiver.

L’accesso a ogni bonus è vincolato a precisi requisiti da soddisfare. È dunque di fondamentale importanza informarsi correttamente per presentare domanda secondo la corretta tempistica. I bonus non risolveranno certo tutti i problemi, ma alleviare il peso economico che spesso grava sulle spalle delle famiglie è già qualcosa.

Bonus per disabili, come ottenerlo

L’ultima manovra di Bilancio ha confermato alcuni bonus specifici che si rivolgono alle famiglie con persone disabili. Si tratta di agevolazioni destinate a quei nuclei che hanno una persona fisicamente disabile a carico. Non consistono soltanto in agevolazioni per quanto riguarda le spese mediche, ma anche in aiuti diretti calibrati in base al reddito.

Naturalmente ci sono dei requisiti da rispettare. Come da prassi quando si tratta di bonus, uno dei principali è un ISEE inferiore a una determinata soglia. È questione dunque di organizzarsi al meglio in modo da presentare tutta la documentazione necessaria. Ma come funzionano i bonus e chi può accedervi? I bonus sono legati a una scala progressiva.

Questo significa che più il reddito è basso, più elevato sarà l’importo dell’aiuto economico. Ad esempio i redditi compresi tra 75mila e 100mila euro potranno detrarre fino a 14mila euro. La soglia si abbassa fino a 8mila euro invece per i redditi superiori a 100mila euro. In base al numero dei figli disabili nel nucleo familiare gli importi possono incrementarsi.

Dopo la presentazione dell’ISEE e della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate. provvede a erogare direttamente il bonus. In sostanza non bisogna fare acrobazie particolari per riceverlo. È indispensabile però prestare attenzione alle scadenze e controllare che la documentazione sia in regola. Le informazioni utili sono sempre accessibili sulle piattaforme online ufficiali.