Bonus sociale rifiuti. Sconto di un quarto della vecchia Tari (famiglie sotto i 9.530 euro di Isee l’anno)
Bonus sociale rifiuti: dal 2026 le famiglie in difficoltà anche per pagare la tassa sui rifiuti, la Tari, potranno usufruire di uno sconto sulla tassa stessa. Vale e corrisponde a un quarto di quanto pagato l’anno precedente.
Dichiarazione sostitutiva unica, la Dsu
Bisogna dimostrare che si sia sotto i 9.530 euro di Isee all’anno, tetto che sale fino a 20mila euro in caso si abbiano almeno 4 figli. Va fatto tramite dichiarazione sostitutiva unica, la Dsu, per ottenere l’attestazione Isee.
Va presentata all’Inps: se accettata, lo sconto viene applicato automaticamente, senza necessità di richiesta.