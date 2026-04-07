Aumentano il numero di aeroporti italiani in cui il carburante scarseggia e l’incertezza sui viaggi dell’estate in arrivo. Dopo il primo allarme di sabato in quattro scali, è arrivato un nuovo avviso dei Notam, i bollettini aeronautici, per quello di Brindisi: le compagnie non potranno farvi rifornimento e dovranno calcolare la quantità di carburante sufficiente dall’aeroporto precedente per le tratte di volo successive.

Disponibili “quantità limitate”

Sono disponibili “quantità limitate”, si legge nel documento, e saranno concesse solo per i voli statali, quelli di scorso e ospedalieri. Ma paletti al carburante sono previsti anche per Reggio Calabria e Pescara. Nei giorni scorsi l’operatore Air Bp Italia, che fa parte del colosso britannico dei carburanti, aveva annunciato una distribuzione contingentata per i voli sugli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna.

Per alcuni si tratta dei primi effetti del blocco dello Stretto di Hormuz, anche se l’Enac si era affrettato a garantire che le limitazioni fossero in realtà la conseguenza del traffico più intenso che sempre si registra durante le feste di Pasqua.

Va ricordato che l’Europa importa circa il 30% del suo carburante per aerei e che alcune compagnie come Ryanair e Lufthansa hanno già avvisato sulle conseguenze nel caso il conflitto e il blocco del petrolio trasportato nel Golfo Persico dovesse estendersi fino a maggio o a giugno.

Succede già negli scali asiatici

Problemi peraltro sono stati già registrati in alcuni scali dell’Asia, il continente verso il quale è destinata la maggior parte del greggio che attraversa Hormuz. Le incertezze sulla prossima stagione estiva sono quindi molte.

Alle incognite delle destinazioni estere sconsigliate per i conflitti in corso – Ucraina, Russia, Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti, Yemen – o per la grave crisi alimentare e logistica come Cuba, si sommano i dubbi sulla disponibilità e i costi dei carburanti.