La Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 2,95 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust. Secondo Bruxelles, il colosso di Mountain View avrebbe alterato la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie online (adtech), favorendo i propri servizi a discapito dei concorrenti. Nella nota ufficiale si specifica che a Google è stato imposto di interrompere le pratiche di auto-preferenza e di introdurre misure strutturali per eliminare i conflitti di interesse presenti lungo la catena di fornitura dell’adtech. Sul provvedimento emergono però retroscena interni: secondo indiscrezioni di stampa, non smentite, il commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič si sarebbe espresso contro la decisione, proponendo di rinviare o sospendere l’emissione della multa.