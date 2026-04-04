Viaggiare in auto per Pasqua costerà molto di più: per alcune tratte, la spesa per il carburante tra andata e ritorno supera i 300 euro. A pesare sono l’aumento dei prezzi alla pompa e le tensioni legate alla guerra in Iran, che stanno incidendo direttamente sui bilanci delle famiglie italiane. A lanciare l’allarme è Assoutenti, che ha analizzato i costi per gli spostamenti lungo la Penisola durante le festività.

“Per alcune tratte la spesa per i rifornimenti di gasolio, tra andata e ritorno, arriva a superare addirittura i 300 euro. – spiega il presidente Gabriele Melluso -. Ad esempio per andare da Milano a Catania il costo medio del viaggio in auto, senza considerare i pedaggi, è di 312 euro, che salgono a 317 euro da Torino a Reggio Calabria e raggiungono i 370 euro se da Torino si va a Palermo”.

Costi elevati anche su altre direttrici: “Servono 255 euro da Bolzano a Lecce e da Genova a Catanzaro, 246 euro da Bologna a Reggio Calabria, 240 euro da Milano a Lecce”. Un aumento netto rispetto allo scorso anno: “Se si confronta poi la spesa attuale con quella sostenuta dai cittadini per viaggiare lungo le stesse tratte in occasione della Pasqua 2025, si scopre che il costo dei rifornimenti tra andata e ritorno è più alta di 86 euro sulla tratta Torino-Palermo, e di oltre 70 euro se si viaggia da Milano a Catania o da Torino a Reggio Calabria”, aggiunge Melluso. Per risparmiare, l’associazione consiglia di evitare il rifornimento in autostrada, controllare i prezzi tramite il sito del Mimit o app dedicate e, se necessario, fare il pieno nei distributori situati vicino alle uscite autostradali.