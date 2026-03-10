Al Consiglio dei ministri convocato oggi, martedì 10 marzo 2026, alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, all’ordine del giorno non è stata inserita alcuna misura sulle accise mobili.

“Il Governo delude le aspettative dei cittadini”

Lo denuncia il Codacons, che contesta la scelta dell’esecutivo. Nella situazione attuale in cui i listini alla pompa salgono senza sosta raggiungendo livelli elevatissimi, ogni giorno di ritardo nell’attuazione del taglio delle accise equivale a danni da centinaia di milioni di euro per gli automobilisti e per il comparto dell’autotrasporto, e aumenta il rischio di forti ripercussioni sui prezzi dei prodotti trasportati. – spiega il Codacons.

“Tanto rumore per nulla. Una volta che sembrava si fosse mosso per tempo, il Governo non manca di deludere le aspettative dei cittadini, che attendevano, dopo i roboanti annunci, un intervento rapido e immediato sulle accise, con una diminuzione congrua che avrebbe fatto scendere i costi dei carburanti e avrebbe scongiurato rialzi a 360° sui prezzi dei beni di largo consumo”. Lo scrive Federconsumatori.