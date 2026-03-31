George Soros nasce il 12 agosto 1930 a Budapest, in Ungheria, con il nome di György Schwartz, in una famiglia ebraica. Durante l’adolescenza vive uno dei periodi più drammatici della storia europea: l’occupazione nazista dell’Ungheria, alla quale riesce a sopravvivere.

Nel 1947 si trasferisce nel Regno Unito, dove studia alla London School of Economics. Qui consegue una laurea e un master in filosofia, venendo influenzato dalle idee del filosofo Karl Popper, che avranno un forte impatto sulla sua visione politica e sociale.

Questa formazione filosofica sarà centrale anche nelle sue future attività, soprattutto nella promozione del concetto di “società aperta”.

La carriera nella finanza

Dopo gli studi, Soros inizia a lavorare nel settore bancario tra Londra e gli Stati Uniti. La svolta arriva nel 1969, quando fonda il suo primo hedge fund, “Double Eagle”, che diventerà poi il celebre Quantum Fund.

Nel 1970 crea la società Soros Fund Management, destinata a diventare uno dei fondi più importanti al mondo. Grazie a strategie speculative e a una forte capacità di analisi dei mercati, Soros accumula una fortuna miliardaria ed entra tra gli investitori più influenti della storia.

Diventa famoso a livello globale nel 1992, durante il cosiddetto “mercoledì nero”, quando scommette contro la sterlina britannica guadagnando circa un miliardo di dollari in un solo giorno. Questo episodio gli vale il soprannome di “l’uomo che ha fatto saltare la Banca d’Inghilterra”.

Filantropia e Open Society

Oltre alla carriera finanziaria, Soros è noto per la sua intensa attività filantropica. È il fondatore delle Open Society Foundations, una rete internazionale che sostiene diritti umani, democrazia e libertà civili in numerosi Paesi.

Nel corso della sua vita ha donato oltre 32 miliardi di dollari a queste iniziative, diventando uno dei filantropi più generosi al mondo in rapporto al proprio patrimonio.

Le sue fondazioni operano in ambiti come l’istruzione, la giustizia sociale, la libertà di stampa e lo sviluppo economico, contribuendo a progetti in oltre 100 Paesi.

Critiche, politica e controversie

La figura di Soros è però anche tra le più controverse a livello internazionale. È un sostenitore di cause progressiste e ha finanziato numerose iniziative politiche, soprattutto negli Stati Uniti, legate all’area liberal.

Proprio per questo motivo è spesso al centro di critiche e polemiche. Alcuni lo considerano un grande filantropo e difensore della democrazia, mentre altri lo accusano di influenzare la politica globale attraverso il suo potere economico.

Negli anni, la sua figura è stata anche oggetto di teorie del complotto e campagne mediatiche, che ne hanno amplificato la notorietà e la polarizzazione dell’opinione pubblica.