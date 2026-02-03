“Un errore ignorante”. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, definisce la scelta del disimpegno verso l’energia nucleare. “Noi adesso non abbiamo nessuna richiesta da fare al governo. L’energia è un errore che noi paghiamo caramente per l’ideologia ignorante di chi ha detto che il nucleare non si doveva fare“, ha detto il fisico ed ex ministro della transizione ecologica nel governo Draghi, intervenendo con i giornalisti al termine dell’evento a Roma dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della difesa e della sicurezza.

“Ribadisco che è un’ideologia ignorante – ha aggiunto Cingolani – perché un’unità di energia prodotta con una centrale nucleare è quella che produce meno CO2 di tutti gli altri sistemi. Se fossimo stati un po’ più Stem in passato invece di farci trasportare avremo investito su sorgenti di energia quasi illimitate. Almeno, a parità di costo alto, saremo stati un Paese più forte resiliente e indipendente. Sono errori che non possono essere perdonati“.