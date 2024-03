Cioccolato più caro che mai quest’anno a Pasqua, colpa del clima che cambia. Il cambiamento climatico intacca le forniture globali di cacao e i guadagni degli agricoltori dell’Africa occidentale, secondo un team di giornalisti americani, Gli effetti si avvertono anche in Italia. “Prezzi record del cacao, in allarme i produttori di Novi Ligure”, scrive il Secolo XIX di Genova

Circa tre quarti del cacao mondiale, scrive la americana Associated Press, vengono prodotti da alberi di cacao in Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria e Camerun. Ma i venti stagionali polverosi provenienti dal Sahara sono stati forti negli ultimi mesi, bloccando la luce solare necessaria per la crescita dei baccelli di fagioli. La stagione precedente, le forti piogge avevano diffuso una malattia putrescente.

Con le esportazioni della Costa d’Avorio, il principale produttore mondiale, diminuite di un terzo negli ultimi mesi, il prezzo globale del cacao è aumentato notevolmente. I futures del cacao sono già raddoppiati quest’anno, scambiati martedì al livello record di oltre 10.000 dollari per tonnellata a New York, dopo essere aumentati di oltre il 60% l’anno precedente. Gli agricoltori che raccolgono i semi di cacao affermano che gli aumenti non sono sufficienti a coprire i rendimenti inferiori e i costi di produzione più elevati.

I principali produttori globali in Europa e negli Stati Uniti hanno più che trasferito l’aumento dei prezzi del cacao ai consumatori. I margini di profitto netti presso The Hershey Company sono aumentati al 16,7% nel 2023 dal 15,8% nel 2022. Mondelez International, che possiede i marchi Toblerone e Cadbury, ha registrato un balzo al 13,8% nel 2023 dall’8,6% dell’anno precedente.

Mondelez ha dichiarato di aver aumentato i prezzi del cioccolato fino al 15% lo scorso anno e di prendere in considerazione ulteriori aumenti dei prezzi per contribuire a soddisfare le previsioni di crescita dei ricavi nel 2024. “

Il cacao è commercializzato su un mercato globale regolamentato. Gli agricoltori vendono a rivenditori locali o impianti di lavorazione, che poi vendono i prodotti del cacao alle aziende globali del cioccolato. I prezzi vengono stabiliti fino a un anno prima. Molti agricoltori attribuiscono la colpa dei loro scarsi raccolti al cambiamento climatico. Gli alberi di cacao crescono solo vicino all’equatore e sono particolarmente sensibili ai cambiamenti meteorologici.

Opanin Kofi Tutu, un coltivatore di cacao nella città di Suhum, nel Ghana orientale, afferma che il deficit di produzione unito ai costi più elevati dei fertilizzanti stanno rendendo difficile la sopravvivenza. “Il tasso di cambio con il dollaro ci sta uccidendo”, ha detto.

Per contribuire ad aumentare la produzione, le autorità stanno promuovendo l’educazione sui metodi agricoli che potrebbero mitigare gli effetti del cambiamento climatico, come l’uso dei sistemi di irrigazione. Il presidente del Ghana ha anche promesso di intervenire per aiutare gli agricoltori a ottenere condizioni migliori.

In Svizzera, lo scorso anno il consumo interno è leggermente diminuito, scendendo dell’1% a 10,9 kg pro capite, secondo l’associazione industriale Chocosuisse. Ha collegato il calo all’aumento dei prezzi al dettaglio del cioccolato.

Il produttore di cioccolato più famoso del paese, Lindt & Sprüngli, ha registrato un aumento della redditività, con margini in aumento al 15,6% dal 15% dell’anno precedente.