Contanti, il tetto resta di 5mila euro. Il Governo ritira l’emendamento che lo innalzava a 10mila
Niente di fatto al momento per l’innalzamento del tetto del contante sopra l’attuale soglia di 5mila euro.
Emendamento di FdI, a prima firma Gelmetti
È stato infatti ritirato l’emendamento di FdI, a prima firma Gelmetti, che introduceva dal primo gennaio 2026 una imposta speciale di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in denaro contante in Italia per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.
La proposta alzava di fatto il tetto attuale all’uso del contante: oggi si può pagare cash fino a 5.000 euro, oltre questa soglia bisogna obbligatoriamente ricorrere a forme di pagamento tracciabili (carte o bonifico).