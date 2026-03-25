L’Europa rischia di trovarsi in una situazione di scarsità di carburante a causa della crisi energetica scaturita dalla guerra in Iran. A dirlo è Wael Sawan, l’amministratore delegato della Shell.

Secondo Sawan, garantire un approvvigionamento adeguato è fondamentale per la sicurezza nazionale dei paesi. Al momento siamo in una situazione di enormi rialzi per quanto riguarda il cherosene per gli aerei: secondo l’ad della compagnia petrolifera, un simile boom avverrà anche con i prezzi della benzina e del diesel con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Oggi intanto, il prezzo del petrolio Brent è risalito sopra i 100 dollari al barile dopo che ieri era crollato di oltre il 10% in seguito alla comunicazione di Donald Trump di aver concluso “ottimi” colloqui con Teheran. Agli annunci sono seguiti però nuovi bombardamenti da tutte e due le parti e la negazione, da parte della Repubblica islamica, di aver cominciato a trattare con gli Usa. Fatti che hanno portato le quotazioni del greggio a salire di nuovo.