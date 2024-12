La crisi dell’auto europea ha una vittima illustre. L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares si è dimesso, allineandosi alle migliaia di operai in cassa integrazione.

Lo ha dichiarato domenica Stellantis, produttore globale di auto Jeep, Fiat e Puegeot, aggiungendo che mira a trovare un nuovo capo nella prima metà di quest’anno.

In precedenza considerato uno dei dirigenti più rispettati nel settore automobilistico, Tavares è stato duramente criticato all’inizio di quest’anno dopo che Stellantis ha emesso un profit warning sui suoi risultati del 2024, inclusa una previsione di una perdita di cassa fino a 10 miliardi di euro, incolpando principalmente le vendite lente e l’aumento delle scorte nel suo mercato chiave del Nord America.

“Il consiglio di amministrazione della società, sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato oggi le dimissioni di Carlos Tavares dal suo ruolo di amministratore delegato con effetto immediato”, ha affermato Stellantis in una dichiarazione.

John Elkann gestirà la transizione

Stellantis ha affermato che il processo di nomina del nuovo amministratore delegato permanente era in corso, gestito da uno speciale comitato del consiglio. Il processo si concluderà entro la prima metà del 2025, ha affermato, aggiungendo che verrà istituito un nuovo comitato esecutivo ad interim, presieduto da Elkann.

In precedenza, si prevedeva che Tavares si sarebbe ritirato alla fine del suo mandato, all’inizio del 2026.

Tavares ha guidato Stellantis, la quarta casa automobilistica al mondo per vendite, sin dalla sua creazione all’inizio del 2021, attraverso la fusione di Fiat Chrysler e PSA, proprietaria di Peugeot.

Il principale investitore di Stellantis è la famiglia Agnelli, fondatrice di Fiat, tramite la società di investimento EXOR, apre una nuova scheda. Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, è anche CEO di Exor.

Le azioni Stellantis hanno perso circa il 40% del loro valore quest’anno, nota Reuters.

Da Stellantis a Volkswagen la crisi dell’auto

Non solo Stellantis è vittima della crisi. In Germania, la dirigenza della Volkswagen vuole chiudere almeno tre stabilimenti, tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e anche tagliare del 10% gli stipendi per il personale rimanente, secondo una dichiarazione dei rappresentanti del personale. VW sta anche cercando di ridimensionare tutti gli stabilimenti rimanenti,

Ciò, sostiene il sindacato, comporterà l’esternalizzazione di molte attività e intere divisioni a fornitori di servizi esterni.

È in corso un’importante escalation del conflitto tra i lavoratori e la dirigenza della Volkswagen, mentre l’azienda si trova ad affrontare forti pressioni dovute agli elevati costi dell’energia e della manodopera, alla forte concorrenza asiatica, all’indebolimento della domanda in Europa e Cina e a una transizione elettrica più lenta del previsto.