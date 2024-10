Dal bonus neonati di mille euro al Quoziente familiare, le novità della Manovra 2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra per il 2025, che include diverse misure volte a sostenere le famiglie e incentivare l’occupazione. Una delle novità principali è l’introduzione di un bonus neonati da 1.000 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Questo aiuto economico è destinato a coprire le spese iniziali per i nuovi nati e fa parte di un pacchetto più ampio di provvedimenti volti a sostenere la natalità e la famiglia in Italia.

Congedi parentali e carta per i nuovi nati

Oltre al bonus neonati, la manovra prevede il rafforzamento dei congedi parentali, confermando l’impegno del governo nel fornire maggiore supporto alle famiglie. La Carta per i nuovi nati, che assegna il contributo di 1.000 euro, è pensata per agevolare i genitori nelle prime spese per i loro bambini. Si tratta di una misura strutturale che punta a incentivare la natalità e a migliorare il benessere delle famiglie italiane.

Detrazioni fiscali e introduzione del Quoziente Familiare

Un’importante novità riguarda anche il sistema delle detrazioni fiscali, che sarà modulato in base al numero di componenti della famiglia. Questo meccanismo, noto come quoziente familiare, consentirà alle famiglie più numerose di beneficiare di maggiori agevolazioni fiscali. Si prevede inoltre una revisione della soglia di reddito per la decurtazione degli sconti fiscali, attualmente fissata a 120.000 euro.