Il nuovo anno si aprirà con diverse novità per milioni di automobilisti italiani, molte delle quali avranno un impatto diretto sul bilancio familiare. Se da un lato il governo ha deciso di bloccare gli aumenti delle multe stradali previsti per gennaio 2026, dall’altro sono in arrivo rincari significativi su carburanti e assicurazioni. Misure che, secondo le associazioni dei consumatori, finiranno comunque per tradursi in una vera e propria stangata. In particolare, a essere penalizzati saranno i proprietari di veicoli diesel e coloro che devono stipulare o rinnovare una polizza Rc auto, con incrementi che si sommano a quelli già registrati negli ultimi anni.

Gasolio più caro e assicurazioni in aumento

I primi a subire gli effetti delle nuove misure saranno circa 16,6 milioni di automobilisti che utilizzano auto a gasolio. Dal 1 gennaio 2026 scatterà infatti il riallineamento delle accise deciso dal governo, con un aumento di 4,05 centesimi di euro al litro sul diesel. Considerando anche l’Iva, un pieno da 50 litri costerà 2,47 euro in più, pari a oltre 59 euro l’anno ipotizzando due rifornimenti mensili. Sommando gli aumenti già scattati nei mesi precedenti, il rincaro annuale potrebbe superare gli 80 euro. A questi costi si aggiunge l’aumento dell’Rc auto: l’aliquota su alcune coperture salirà dal 2,5% al 12,5%, con effetti diretti sulle tariffe. I premi assicurativi, già cresciuti del 17,5% rispetto al 2022, continueranno così a salire.

Multe congelate, ma solo un sollievo parziale

L’unica nota positiva riguarda il blocco dell’adeguamento delle sanzioni stradali. Grazie al decreto Milleproroghe, le multe resteranno invariate anche nel 2026, evitando aumenti automatici di circa il 2%. Senza questo intervento, diverse sanzioni – dal divieto di sosta all’uso del cellulare alla guida – sarebbero diventate più costose. Si tratta del terzo stop consecutivo agli aumenti, dopo quelli già decisi negli anni precedenti. Un sollievo parziale, però, che non basta a compensare i rincari su carburanti e assicurazioni, destinati a pesare sulle tasche degli automobilisti.