Donne D’impresa: Giovanna Pippa Helton, presidente della Accudraft Paint Booths negli USA. Un esempio italo-americano per un cambio generazionale.

È una signora imprenditrice negli USA, che non tutti conoscono: Giovanna Pippa Helton, figlia di un italo-americano Guido Pippa, nato in Ecuador ma con origini italiane da parte del nonno nativo di Tolentino (Marche). La mamma Leticia invece, è pura sud americana dell’Ecuador.

Dal 2018 Giovanna Pippa Helton è presidente di Accudraft Paint Booths, Bachelor of Science (BS) (Marketing). Esperta in management, negoziazioni e affari, nel settore delle Automotive e nello sviluppo del mercato internazionale.

Fondata nel 1981 da papà Guido il successo dell’azienda è dovuto ad un sistema di verniciatura italiano chiamato Accudraft. “Noi oggi abbiamo la capacità di gestire progetti su larga scala- racconta Giovanna Pippa- con un’ attenta e ben consolidata esperienza nel design, nell’installazione e nell’assistenza dei nostri sistemi di verniciatura. Le nostre cabine di verniciatura garantiscono infatti con oltre quarant’anni di esperienza sul mercato americano, un vero e consolidato successo che collega gli Stati Uniti con l’Italia, in particolare con la SAIMA di Arezzo .

La nostra affermazione sul mercato americano è garantita da un esperto design che da anni ci permette di consolidare le nostre partnership e la nostra rete di distribuzione”.

Conosciamo Giovanna da quando bambina, con i suoi fratelli Guido e Lorena arrivavano a trovarci negli uffici della Saima di Arezzo insieme ai genitori, nostri importatori per gli Stati Uniti. Oggi la primogenita Giovanna che è cresciuta a pane e azienda è la presidente di Accudraft. Ben 43 anni di lavoro insieme con la famiglia Pippa.

Donne, lavoro e famiglia

È davvero questo un prezioso e storico esempio di collaborazione e stima unita alle grandi capacità imprenditoriali che ci hanno reciprocamente unito da sempre con loro. Quest’anno Leticia e Guido Pippa hanno celebrato in Toscana i loro 50 anni di matrimonio proprio arrivando in Italia con tutti i componenti della loro grande famiglia: 19 persone in tutto fra figli e nipoti.

Non è facile trovare tanto attaccamento alla famiglia e passione per il lavoro in azienda come abbiamo trovato in loro anche dopo un cambio generazionale. Giovanna, con i fratelli Guido e Lorena stanno facendo scuola ed esempio di grande competenza e conoscenza del mercato dell’ Automotive. Inoltre anche il settore della sicurezza del controllo accessi in USA ora è di loro interesse e competenza grazie proprio a suo fratello Guido Pippa che se ne occupa con grande passione e dedizione.

Giovanna non ama esibirsi sui social, benché presidente di un’importante azienda americana infatti è schiva di ogni pubblicità personale e ha sempre lavorato tanto e a testa bassa insieme al padre e alla mamma. Oggi con i fratelli Guido e Lorena, rappresentano la fortunata e seconda generazione di quella che era chiamata la Saima of North America. Si sa che da sempre negli USA le donne sono state più considerate a differenza di altri Paesi anche in ruoli apicali ma non sempre i “cambi generazionali” sono stati così importanti e vittoriosi come il loro che ha fatto della Saima of North America, oggi Accudraft un’azienda top nel settore dell’ Automotive e ora anche nel il settore della sicurezza per il controllo accessi. A Giovanna, cresciuta a pane, lavoro e famiglia per conoscerla meglio e di più abbiamo chiesto:

Presidente dell’azienda di famiglia con il plauso dei fratelli! Qual è il segreto del suo meritato successo?

Il segreto del mio guadagnato successo sta nel mio impegno a lavorare sodo, a resistere e a rimanere fedele a me stessa. Non ho mai avuto timore di investire tempo e fatica, anche quando le cose sembravano incerte o difficili. Ogni sfida che ho affrontato è diventata una lezione, che ho usato per diventare più forte e più concentrata. Il mio successo non è arrivato da un giorno all’altro, ma l’ho ottenuto mettendoci la faccia ogni giorno, credendoci non arrendendomi mai.

Il settore dell’ Automotive negli USA come nel mondo sta incontrando non poche sfide ora con il nuovo governo Trump! È per questo che state affrontando anche il mercato della sicurezza per il controllo accessi negli States?

Sì, l’industria dell’ Automotive negli Stati Uniti, come in altre parti del mondo, sta certamente vivendo un periodo complesso, soprattutto con l’evolversi delle politiche della nuova amministrazione Trump. I cambiamenti negli accordi commerciali, nei dazi, nelle politiche del lavoro e nelle normative ambientali stanno creando incertezza e nuove sfide per i produttori e i fornitori. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo esplorato anche mercati adiacenti, tra cui il settore della sicurezza e le tecnologie di controllo accessi.

Diversificarci in un settore come questo ci permette di sfruttare le nostre competenze principali, come la progettazione avanzata, l’integrazione dei software e la precisione dei sistemi operativi, rispondendo allo stesso tempo anche a richieste di mercato sempre più ampie. Non si tratta solo di una risposta in relazione ai cambiamenti politici, ma di un passo strategico verso la resilienza e la crescita dell’azienda a lungo termine.

Due sorelle e un fratello Guido Jr Pippa che ha già dimostrato di saper quadruplicare il fatturato dell’azienda di famiglia. Qual è il segreto della vostra squadra?

Il segreto del nostro straordinario team risiede nella profonda fiducia, nei valori condivisi e nei diversi punti di forza di ognuno. Crescendo insieme nel cuore dell’azienda di famiglia, abbiamo sviluppato un forte senso di responsabilità, ma anche competenze molto diverse. Guido Jr. ha una mente strategica acuta e una visione audace che ha già trasformato la nostra traiettoria di crescita. Lorena ha un istinto incredibile per capire le persone e un’abile gestione operativa, assicurando che tutto funzioni senza intoppi e mantenendo salda la nostra cultura lavorativa.

E io, mi concentro sull’innovazione e sulla direzione a lungo termine, assicurandomi che siamo sempre un passo avanti. Ciò che ci rende veramente efficaci, però, è la nostra sinergia. Ci sfidiamo a vicenda, ci sosteniamo a vicenda e mettiamo sempre il successo dell’azienda al di sopra dell’ego personale. È grazie a questo nostro legame familiare e professionale che riusciamo a contraddistinguerci.

L’Accudraft nella sua organizzazione ha già preso in considerazione qualche innovazione o nuovo progetto con l’IA?

Sì, in Accudraft stiamo sperimentando attivamente il modo in cui l’IA può migliorare sia i nostri processi interni sia l’assistenza clienti. L’innovazione è sempre stata una pietra miliare della nostra crescita e l’IA presenta interessanti opportunità per spingere i confini ancora più in là. Stiamo esaminando aree come la manutenzione predittiva per i nostri sistemi di finitura, la diagnostica intelligente e l’ottimizzazione del flusso d’aria e dell’uso dell’energia utilizzando modelli di apprendimento automatico.

Dal punto di vista commerciale, stiamo valutando anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la pianificazione della produzione, l’assistenza ai clienti e persino la personalizzazione dei progetti. Anche se siamo ancora nelle prime fasi di implementazione, il nostro obiettivo è chiaramente quello di integrare l’IA in modo da aggiungere un valore reale, aumentando l’efficienza, migliorando la qualità e offrendo un’esperienza ancora migliore ai nostri clienti.

Accudraft resterà sempre un’azienda “di famiglia” negli States?

L’origine familiare di Accudraft, nel senso di azienda familiare, è una parte fondamentale di ciò che siamo e questa identità non cambierà. I valori che derivano dalla gestione familiare, come la fiducia, l’impegno, una visione proiettata al futuro e la responsabilità personale, sono presenti in tutto ciò che facciamo. Fatta questa premessa, siamo anche un’azienda che cresce, si evolve e pensa in modo globale. Mentre continuiamo a espanderci come azienda e a inserire i migliori talenti al di fuori della famiglia, lo spirito di un’azienda familiare in cui le relazioni sono importanti e ogni decisione è presa con cura rimarrà sempre al centro di Accudraft. Quindi sì, sia nella struttura che nello spirito, Accudraft rimarrà sempre un’azienda familiare negli Stati Uniti.

C’è un suo sogno segreto ancora da realizzare?

Certamente, c’è sempre un sogno o due che spero un giorno di avverare. Sebbene sia incredibilmente orgogliosa di ciò che abbiamo costruito e della nostra visione futura, un mio sogno nascosto è quello di creare all’interno di Accudraft un hub creativo dedicato all’innovazione, quasi un salotto accademico in cui riunire ingegneri, designer e visionari per sperimentare idee innovative e rivoluzionarie.

Si tratta di creare uno spazio per immaginare liberamente, senza pressioni commerciali immediate, ed esplorare il futuro della tecnologia di finitura, dell’automazione e della sostenibilità in modi che potrebbero ridefinire il settore stesso. Al di là del business, c’è anche un sogno più personale: fare da mentore alla prossima generazione di imprenditori e innovatori, in particolare a quelli delle aziende familiari, aiutandoli a trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione.