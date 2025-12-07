Donne d’impresa: Silvia Lucarelli, immobiliare e arte alla sfida della intelligenza artificiale.

Nel cuore di Siena, a pochi passi da Piazza del Campo, all’interno dell’antico Palazzo Monaldi, ha sede lo Studio Immobiliare Lucarelli, fondato da Silvia Lucarelli nel 1993. Affiancata inizialmente dal padre e successivamente dal marito, Francesco La Commare, Silvia ha costruito un’agenzia capace di offrire molteplici servizi a chi si affaccia al mercato immobiliare.

Competenza, gentilezza e una naturale empatia, valorizzata dal suo sorriso, rappresentano i pilastri del successo dello Studio Immobiliare Lucarelli. Sposata e madre di due figli – Marina, 29 anni, Medico e futura Oncologa a Padova, e Lorenzo, 25 anni, attivo nel settore della moda a Milano – Silvia incarna l’energia e la creatività tipiche del segno dei Gemelli.

Con una formazione artistica e una mente sempre aperta alle idee, continua a sorprendere per la capacità di unire passione e professione. Attualmente frequenta il terzo anno del corso per “Consulente Familiare”, un percorso di ispirazione cattolica nato con Padre Cupia presso il Consultorio di Roma, a carattere no-profit.

Pratica yoga quotidianamente e sostiene che “la crescita personale non finisce mai”. Si definisce particolarmente predisposta all’“arte dell’ascolto” e vede nella formazione e nel sostegno delle persone più fragili una delle sue mission principali.

Lo Studio Lucarelli organizza ogni anno “Silart”, una mostra open house di arte contemporanea allestita negli spazi dell’agenzia. In questa occasione l’ufficio si trasforma in un luogo di cultura, accogliendo artisti e visitatori in un vernissage che unisce il mondo immobiliare all’energia creativa dell’arte.

Specializzata in immobili di pregio e appartamenti signorili, Silvia segue con passione la propria attività quotidiana, garantendo ai clienti consulenze qualificate e servizi personalizzati. L’atmosfera dello studio riflette il suo stile: accogliente, elegante e permeata da arte ed energia positiva. Silvia Lucarelli è inoltre socia AIDDA Toscana, scelta dettata dal desiderio di far parte di una rete di donne imprenditrici e dirigenti unite da valori, esperienze e sfide comuni, pur operando in settori differenti.

Per conoscerla meglio e di più le abbiamo chiesto:

Che cosa pensa dell’intelligenza artificiale?

Sono curiosa per natura e attratta da ogni forma di comunicazione. Credo sia fondamentale conoscerla a fondo per utilizzarla al meglio nei diversi settori, mantenendo sempre massimo rispetto verso l’essere umano e la sua libertà.

Ha già riscontrato benefici nell’applicazione di queste tecnologie nel suo lavoro?

Stiamo valutando i possibili ambiti di utilizzo nel settore immobiliare. Trovo particolarmente interessante l’analisi dei dati, che permette di ottenere informazioni utili sulle richieste del mercato e sulle aree più promettenti per gli investimenti.

Quale futuro immagina per lo Studio Lucarelli? Rimarrà un’azienda familiare?

Il nostro desiderio, mio e di mio marito, è quello di mantenere la dimensione familiare, accogliendo al tempo stesso giovani motivati e appassionati, ai quali offrire supporto e continuità.

Come Consulente Familiare, qual è la sua soddisfazione più grande?

Aver acquisito strumenti utili per comprendere se stessi e migliorare le relazioni. La consapevolezza che la qualità della vita può crescere molto quando si conoscono e si rispettano le regole della relazione è un risultato prezioso.

Ha mai pensato di intraprendere una carriera artistica?

Continuo a pensare che l’arte resterà parte fondamentale della mia vita. Mi piace sostenere giovani artisti offrendo loro visibilità attraverso mostre e pubblicazioni online.

Che cosa rappresenta per lei il tema della parità di genere nel suo settore?

La parità di genere non significa omologazione, ma riconoscimento e valorizzazione delle differenze in un contesto di pari opportunità. Come delegata Fiaip Donna nella Federazione degli Agenti Immobiliari, desidero contribuire alla diffusione della consapevolezza dei diritti delle donne.