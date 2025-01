Energia e Europa non è un binomio positivo. L.’inverno più freddo del previsto e il nuovo quadro politico del mondo congiurano per renderci la vita più difficile.

Le minacce di Donald Trump sulle forniture di gas e petrolio fra un mese promettono di diventare realtà, mentre Il vecchio continente sta prosciugando le sue riserve di gas naturale al ritmo più rapido dai tempi dell’invasione della Russia del 2022 in Ucraina a causa di un declino delle importazioni marittime e del freddo. I principali esportatori di gas come gli Stati Uniti e il Qatar, nel frattempo, stanno minacciando.

Il quasi presidente statunitense Donald Trump ha promesso un aumento dei dazi se l’Unione europea non aumenta i suoi acquisti di petrolio e gas degli Stati Uniti mentre il ministro dell’energia di Doha ha detto al Financial Times che il Qatar potrebbe tagliare le forniture se l’UE segue nuove regole sui regolamenti di sostenibilità.

Energia in Europa, minacce da Trump

Il Qatar “fermerà” le vendite di gas agli europei se multato ai sensi della direttiva di sostenibilità aziendale, avvertono Save Andrew e Alice Hancock del Financial Times. La direttiva intende penalizzare le aziende che non soddisfano i criteri stabiliti sulle emissioni di carbonio, sui diritti umani e del lavoro.

Il ministro dell’energia del Qatar Saad al-Kaabi ha dichiarato al Financial Times che se uno stato dell’UE imponeva penalità di non conformità su una scala a cui si fa riferimento nella direttiva europea, Doha avrebbe smesso di esportare il suo gas naturale liquefatto al blocco. La legge impone ai paesi dell’UE di introdurre poteri di imporre multe per la non conformità con un limite superiore di almeno il 5 % delle entrate globali annuali della società. “Se il caso è che perdo il 5 % delle mie entrate generate andando in Europa, non andrò in Europa…Non sto bluffando “, ha detto Kaabi. “Il cinque per cento delle entrate generate del QatalareRergy significa il 5 % delle entrate generate dello stato del Qatar. Questo è il denaro delle persone…Quindi non posso perdere quel tipo di denaro – e nessuno accetterebbe di perdere quel tipo di denaro. Le regole sono troppo onerose e mettono in svantaggio competitivo”.

Il CEFIC, l’organismo del settore chimico, ha affermato che le regole di due diligence “creerebbero rischi significativi di contenzioso” e dovrebbero essere valutate a fondo “per identificare e affrontare le aree per la semplificazione e la riduzione degli oneri in modo da…limitare l’esposizione alla responsabilità. ” Le società non UE saranno responsabili per le sanzioni ai sensi della direttiva se guadagnano più di 450 milioni di euro nel fatturato netto nel blocco.

Alternative al gas russo

Il Qatar è uno dei maggiori esportatori di GNL al mondo ed è diventato un fornitore sempre più importante di gas in Europa a seguito del tumulto nei mercati energetici innescati dall’invasione russa dell’Ucraina. Mentre gli stati europei hanno cercato di allontanarsi dal gas russo, il Qatarenergy ha firmato accordi a lungo termine per fornire GNL a Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi.

Kaabi ha suggerito che nella sua forma attuale la legislazione-che dovrebbe entrare in vigore dal 2027-sarebbe impossibile per aziende come il Qatarenergy di proprietà statale, di cui è anche amministratore delegato. Ha detto che richiederebbe alla società di fare la dovuta diligenza sulle pratiche di lavoro di tutti i fornitori del gruppo, con una catena di approvvigionamento globale che coinvolge società di “100.000”. “Probabilmente ho bisogno di mille persone con le dimensioni che ho e i miliardi che spendiamo, o [avrei bisogno di] perdere milioni su un servizio…Per fare audit su ogni fornitore “, ha aggiunto.

La direttiva dell’UE include l’obbligo per le grandi aziende di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici allineati con l’obiettivo di neutralità climatica del 2050 dell’accordo di Parigi, nonché obiettivi intermedi ai sensi della legge europea del clima. Kaabi ha affermato che la legislazione avrebbe un impatto su tutte le esportazioni del Qatar in Europa, inclusi fertilizzanti e petrolchimici, e potrebbe anche influire sulle decisioni di investimento dell’autorità di investimento del Qatar, il Sovrano Wealth Fund.

Ha detto che il Qatalarergy non avrebbe infranto i suoi contratti di GNL, ma avrebbe esaminato i viali legali se avesse dovuto affrontare pesanti sanzioni. “Non accetterò che veniamo penalizzati”, ha detto. “Smetterò di inviare gas in Europa.” Tuttavia, Kaabi ha suggerito che potrebbe esserci spazio per il compromesso se le sanzioni mirano a solo reddito generato in Europa piuttosto che entrate globali totali. “Se hanno detto che la sanzione è del 5 % delle entrate generate da quel contratto che vendi in Europa, dico:” OK, devo valutarlo. Ha senso? ‘”, Ha detto. “Ma se vuoi venire alle mie entrate generate totali, dai, non ha alcun senso.”

Il presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen ha promesso il mese scorso di proporre una legislazione “omnibus” che avrebbe ridotto i requisiti di segnalazione da diverse leggi sul finanziamento verde del blocco, compresa la direttiva di due diligence.

Per non farci mancare niente, il presidente eletto del presidente degli Stati Uniti Donald Trumpsaid, l’Unione europea dovrebbe intensificare le importazioni di petrolio e gas degli Stati Uniti o per le tariffe per le esportazioni del blocco che includono merci come automobili e macchinari. L’UE acquista già la quota del leone delle esportazioni di petrolio e gas statunitensi, secondo i dati del governo degli Stati Uniti. Non sono attualmente disponibili volumi extra poiché gli Stati Uniti stanno esportando a piena capacità, ma Trump si è impegnato a far crescere ulteriormente la produzione di petrolio e gas del paese.

“L’UE è impegnata a eliminare gradualmente le importazioni di energia dalla Russia e diversificare le nostre fonti di approvvigionamento”, ha detto un portavoce. Gli Stati Uniti hanno già fornito il 47% delle importazioni di gas naturale liquefatto dell’Unione europea e il 17% delle sue importazioni di petrolio nel primo trimestre del 2024, secondo i dati dell’ufficio statistico dell’UE Eurostat.

William Reinsch, un esperto di commercio presso il Center for Strategic and International Studies, ha affermato che l’UE potrebbe negoziare le tariffe di Trump. “Questo potrebbe essere una vittoria, dicendo loro di acquistare qualcosa di cui vogliono e di cui hanno comunque bisogno”, ha detto Reinsch.

Tuttavia, la maggior parte delle raffinerie europee di petrolio e società di gas sono private e i governi hanno poco su dire da dove provengono i loro acquisti a meno che le autorità non impongano sanzioni o tariffe. I proprietari di solito acquistano le proprie risorse in base al prezzo e all’efficienza.

Gli Stati Uniti stanno già producendo ed esportando volumi record di petrolio e gas e aumentando quelli richiederebbero investimenti significativi, in particolare per i terminali di esportazione di GNL. Reinsch ha osservato che mentre in Europa c’è una domanda per il petrolio e il gas statunitensi per sostituire le forniture russe evitate, la domanda a lungo termine non è chiara con il passaggio a fonti di energia rinnovabile. Le aziende saranno riluttanti a investire se pensano che la domanda attuale sia transitoria, ha affermato Reinsch.

Acquistare più energia degli Stati Uniti

L’UE ha rapidamente aumentato gli acquisti di petrolio e gas statunitensi a seguito della decisione del blocco di imporre sanzioni e fare affidamento sull’energia russa dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina nel 2022. Gli Stati Uniti sono diventati il ​​più grande produttore di petrolio negli ultimi anni con una produzione di oltre 20 milioni di barili al giorno di liquidi petroliferi o un quinto della domanda globale. Le esportazioni di greggio degli Stati Uniti verso l’Europa sono circa 2 milioni di bpd, che rappresentano oltre la metà delle esportazioni totali degli Stati Uniti, con il resto in Asia. I Paesi Bassi, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Italia, la Danimarca e la Svezia sono i maggiori importatori, secondo i dati del governo degli Stati Uniti.

“L’Europa si sta avvicinando alla massima capacità per il greggio degli Stati Uniti, il che significa che c’è poco spazio per le importazioni più forti l’anno prossimo”, ha affermato Richard Price, analista dei mercati del petrolio sugli aspetti energetici. Ha anche detto che le chiusure di raffineria in Europa nel 2025 non contribuiranno ad aumentare le importazioni. Gli Stati Uniti sono anche il più grande produttore di gas e consumatore al mondo con una produzione di oltre 103 miliardi di piedi cubi al giorno.