Il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto al Congresso di avviare un’indagine per verificare se il presidente Donald Trump abbia commesso atti di insider trading o manipolazione del mercato. Questo in seguito alla sospensione improvvisa di una serie di dazi, che ha provocato un’impennata dei prezzi delle azioni. La decisione è stata presa dopo che, poco prima dell’apertura dei mercati, Trump aveva pubblicato su Truth Social un invito ad acquistare azioni. “Farò del mio meglio per scoprirlo”, ha dichiarato Schiff in un’intervista al Time. “Le monete dei meme di famiglia e altre simili operazioni non sono esenti da insider trading o da arricchimento personale. Spero di avere risposte presto”.