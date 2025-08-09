Ricorrere agli eurobond per finanziare le nuove spese militari. Sarebbe questa la richiesta messa sul tavolo dall’Italia e rivolta da Roma a Bruxelles, stando ad un documento del ministero degli Affari Europei citato oggi dal Messaggero. Si tratterebbe della prima volta in cui una richiesta in questi termini viene formalizzata dal governo italiano presso la Commissione Ue, sottolineando la necessità di una “seria riflessione su come finanziare la spesa per la difesa – scrive il quotidiano – promuovendo un approccio ambizioso, attraverso canali differenziati, quali i più volte ventilati bond per la difesa, l’approfondimento della collaborazione con la Bei, il possibile scorporo delle spese per la difesa dal bilancio degli Stati membri ai fini del rispetto delle regole di governance economica”.

Il giornale parla di una vera e propria roadmap italiana tracciata per aumentare gli investimenti militari, sia in casa che con i partner europei, e che comprende anche un notevole elemento di novità nel pressing da parte di Roma per la realizzazione di uno “scudo aereo europeo”, anche questo messo per iscritto. Nello specifico, il governo italiano chiede all’Unione Europea, stando ancora al dossier citato dal Messaggero, di “rafforzare la difesa aerea e missilistica europea attraverso un programma congiunto che preveda la creazione di un sistema di difesa aerea integrato, unificando i sistemi nazionali di difesa aerea e missilistica sotto una piattaforma europea”