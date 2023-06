Fabio Panetta sarà il nuovo Governatore della Banca d’Italia

Fabio Panetta sarà il nuovo governatore di Bankitalia. Lo si è appreso mentre è in corso il Cdm che dovrebbe avviare l’iter per la nomina.

Ha preso il via la riunione del Consiglio dei ministri in cui si attende la nomina del commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione di inizio maggio in Emilia Romagna, Marche e Toscana. All’ordine del giorno c’è anche un decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Al termine è prevista una conferenza stampa a cui parteciperanno il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e quello per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.