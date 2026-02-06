Il gruppo Ferrero ha chiuso l’esercizio con un fatturato consolidato di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il bilancio consolidato 2024/2025 chiuso il 31 agosto 2025 è stato approvato dalla società, attraverso la sua holding Ferrero International. Il gruppo, a testimonianza del successo della visione strategica a lungo termine delineata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero e attuata dal ceo Lapo Civiletti, sottolinea una nota, ha mantenuto la propria presenza globale, con 36 stabilimenti produttivi, con un organico globale di 48.697 dipendenti al 31 agosto 2025.

“Nel celebrare il nostro 80esimo anniversario, Ferrero continua a donare gioia alle persone in tutto il mondo attraverso prodotti e marchi molto amati e grazie all’impegno di tutti i nostri colleghi. La nostra strategia di crescita basata sull’innovazione del portafoglio e sull’espansione in nuove categorie e mercati continua a produrre risultati positivi. L’aumento degli investimenti di capitale effettuati nel 2024/2025 e le nostre recenti acquisizioni riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire a lungo termine. Stiamo ulteriormente rafforzando la nostra capacità di innovare e soddisfare i mercati locali”, commenta Daniel Martinez Carretero, chief financial officer del gruppo Ferrero.