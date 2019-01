Fiat-FCA, oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati in Italia

ROMA – Il Gruppo Fiat-FCA è alla ricerca di oltre 100 figure diplomate e laureate, da inserire nelle diverse aree professionali: Information and Communication Technology, Finance, Manufacturing & Production, Engineering & Design etc., che saranno assunte presso gli stabilimenti in Italia e nel mondo.

Fiat è una famosa casa automobilistica italiana e uno dei maggiori gruppi industriali al mondo. Nel 2014 Fiat e il gruppo Chrysler, marchio americano fondato nel 1925, si fondono dando vita ad una nuova società la FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Oggi è una multinazionale che opera in più di 140 paesi con un organico di quasi 236.000 dipendenti e della quale fanno parte alcuni marchi famosi.

Il Gruppo Fiat-FCA è alla ricerca di oltre 100 figure diplomate e laureate, da inserire nelle diverse aree professionali e che saranno assunte presso gli stabilimenti in Italia e nel mondo … continua a leggere