“Siamo di fronte a una follia che descrive bene la corsa al riarmo di questo governo. Hanno sottoscritto il ‘pagherò’ che Trump ha preteso per arrivare al 5% del Pil nella spesa per la Nato e ora si preparano ad aumentare ulteriormente le spese militari”. Lo spiega , in un’intervista a Il Resto del Carlino, Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra.

Le parole di Fratoianni

“Intanto – aggiunge – il Paese ha un disperato bisogno di investimenti massicci altrove: dalla sanità all’istruzione, fino agli stipendi, che perdono potere d’acquisto a causa dell’inflazione”.

“Siamo contrari – prosegue Fratoianni – a qualsiasi aumento dei costi. Continuare in questa direzione è una scelta sbagliata dal punto di vista economico, politico e della difesa stessa. Il governo continua a fare il gioco delle tre carte, ma non ha ancora spiegato come intende arrivare nei prossimi 10 anni al 5% del Pil sulla spesa bellica. È l’idea che armarsi aiuti ad evitare pericoli, conflitti e guerre ad essere sbagliata. La storia ci dimostra che tutte le volte che la corsa al riarmo accelera, aumentano anche i conflitti e l’instabilità”.

“Il punto in ogni caso non è se i tassi del Safe siano più o meno agevolati: vogliono usare il Safe perché consente tassi migliori ed è vincolato alla difesa europea? Lo facciano, ma a una condizione: quei fondi devono sostituire le cifre del bilancio dello Stato che oggi sono stanziate per l’aumento della spesa militare italiana” conclude il leader di Avs.