Aula quasi deserta per il question time dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto in corso al Senato. Al momento dell’ultimo quesito rivolto al ministro degli Esteri, e prima di quello al responsabile della Difesa, nell’emiciclo si contavano una ventina di senatori di maggioranza e opposizione.

Venti senatori in tutto

Tra loro, presenti tre senatori di Forza Italia (tra cui la capogruppo Stefania Craxi), quattro per Fratelli d’Italia (tra cui il capogruppo Lucio Malan) e nessuno della Lega.

Il ministro degli Esteri Tajani, in particolare, ha affrontato argomenti di significativa importanza a proposito deila sospensione dell’accordo Ue-Israele (“non è al momento scelta giusta”) mentre apriva alla possibilità di aderire alle “proposte Ue su stop a prodotti da insediamenti illegali in Cisgiordania”.