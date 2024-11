Frigo e lavatrice, devi sostituirli? Il momento è quello giusto: quali incentivi scegliere

Sostituire frigo e lavatrice non è mai stato così facile. Questo è il momento giusto e puoi scegliere tra vari incentivi.

Hai mai pensato di cambiare il tuo vecchio frigorifero o quella lavatrice che ormai fa più rumore di un aereo al decollo? Se è così, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Sì, perché oltre a goderti elettrodomestici più efficienti, silenziosi e rispettosi dell’ambiente, puoi anche approfittare degli incentivi statali per risparmiare un bel po’ di soldi.

Non è una di quelle promesse che suonano troppo belle per essere vere: gli aiuti ci sono, sono reali e possono fare davvero la differenza. Partiamo dal perché cambiare. Se il tuo frigorifero ha più di dieci anni, è probabile che consumi molta più energia di un modello recente.

Lo stesso vale per le lavatrici datate, che magari non hanno funzioni come l’ottimizzazione del consumo d’acqua o la possibilità di lavare a temperature più basse senza rinunciare a un bucato impeccabile. Insomma, investire in elettrodomestici nuovi non è solo una questione estetica o di comfort, ma anche di risparmio a lungo termine sulla bolletta.

Frigo e lavatrice: ecco gli incentivi di cui hai bisogno

E qui entrano in gioco gli incentivi. Con i vari bonus disponibili, puoi ottenere sconti significativi sull’acquisto di frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici di classe energetica elevata, quelli che consumano meno e rispettano l’ambiente. Il bonus elettrodomestici, ad esempio, è un’ottima opportunità. Se stai facendo lavori di ristrutturazione in casa, puoi beneficiare di una detrazione del 50% sull’acquisto di elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni) entro un tetto massimo di 8.000 euro nel 2024. Non stai ristrutturando? Niente panico, ci sono altre opzioni.

Per chi punta sull’efficienza energetica, c’è l’Ecobonus, che premia chi investe in elettrodomestici a basso consumo. Questo incentivo è particolarmente interessante se abbinato a interventi più ampi per migliorare le prestazioni energetiche della tua abitazione. Con la rottamazione di vecchi elettrodomestici, inoltre, alcune regioni o rivenditori offrono ulteriori sconti, quindi vale sempre la pena informarsi prima di acquistare.

Ma come fare per accedere agli incentivi? La chiave è conservare tutte le ricevute e le fatture, seguendo le istruzioni precise per ogni tipo di bonus. Spesso è richiesto il pagamento con metodi tracciabili, come bonifici o carte di credito, e in alcuni casi bisogna segnalare l’acquisto sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presentare specifici documenti. Insomma, un po’ di burocrazia c’è, ma niente di insormontabile.

Sostituire frigorifero e lavatrice non è mai stato così conveniente. Approfitta di questi incentivi per migliorare la tua casa, risparmiare e, perché no, dare una mano all’ambiente. Non c’è mai stato un momento migliore per fare questo passo, quindi fai una lista dei tuoi elettrodomestici più vecchi e inizia a pianificare: il frigo dei tuoi sogni e la lavatrice silenziosa ti aspettano.