Il presidente del Consorzio ha aggiunto: “Nonostante non sia previsto un incremento dei dazi, il prezzo reale per il consumatore americano entro i primi mesi del 2026 subirà inevitabilmente un’ulteriore crescita poiché si riverseranno sul consumo sia i rilevanti aumenti registrati all’origine, sia l’effetto moltiplicatore del cambio dollaro/euro, superando ampiamente i 55 dollari al kg”.

La “partita” del vino

Meno facile risulta invece essere la partita per il vino. Il governo ha convocato tutto il sistema produttivo di settore a Palazzo Chigi per oggi, lunedì 4 agosto. Secondo l’Unione italiani vini, i danni dei dazi al 15% peseranno sul settore vino per 317 milioni di euro nei prossimi 12 mesi.

Moscato d’Asti, Pinot grigio e Prosecco i più esposti. Preoccupazioni anche in Franciacorta, per cui il 13% dell’export complessivo è in Usa. Il mercato americano del vino vale per l’Italia 2 miliardi di euro sugli 8 miliardi di export nel mondo.