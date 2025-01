Ha incontrato Trump due volte nel corso di un soggiorno di 4 giorni a Washington, ma alla fine John Elkann ha rinunciato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo presidente americano per volare a Maranello e dare il benvenuto, in qualità di presidente, a Lewis Hamilton nella scuderia Ferrari.

Il presidente di Stellantis John Elkann ha trascorso quattro giorni a Washington incontrando il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump e diversi alti funzionari dell’amministrazione, scrive Giulio Piovaccari di Reuters, basandosi “su due persone a conoscenza della questione”.

A colloquio con Trump prima della festa

I colloqui sottolineano gli sforzi dei leader aziendali, come Elkann, per costruire legami con la nuova amministrazione degli Stati Uniti mentre Trump minaccia di interrompere lo status quo con importanti cambiamenti di politica economica e commerciale, commenta Piovaccari.

Trump non ha introdotto immediatamente tariffe quando è entrato in carica lunedì, ma ha detto che stava pensando di imporre un dazio del 25% sulle importazioni da Canada e Messico il 1° febbraio.

I problemi di Stellantis in America

Stellantis produce alcuni dei modelli che vende negli Stati Uniti in quei due paesi. Nel suo discorso inaugurale, Trump ha anche preso di mira i veicoli elettrici, revocando un ordine esecutivo del 2021 firmato dal suo predecessore Joe Biden che mirava a garantire che metà di tutti i nuovi veicoli venduti negli Stati Uniti entro il 2030 fossero elettrici.

Elkann, che attualmente guida la società madre di Chrysler e Jeep Stellantis mentre la casa automobilistica cerca un nuovo CEO, era tra i massimi dirigenti globali invitati alla cerimonia di inaugurazione.

Tuttavia, dopo i colloqui con Trump e il suo entourage, è tornato in Italia, perdendo l’inaugurazione, per dare il benvenuto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton come nuovo pilota di Formula Uno della Ferrari.

Elkann, rampollo della famiglia italiana Agnelli, è anche presidente della Ferrari ed è il CEO di Exor, la società di investimento della sua famiglia.

Stellantis, parte delle cosiddette Big Three case automobilistiche di Detroit attraverso la sua proprietà di Chrysler, gestisce diversi stabilimenti negli Stati Uniti e martedì ha affermato di considerarsi ben posizionata per adattarsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi sotto Trump. “La chiara attenzione di Trump alle politiche che supportano una solida e competitiva base manifatturiera negli Stati Uniti è estremamente positiva”, ha affermato in una nota. “Non vediamo l’ora di lavorare con lui sugli obiettivi cruciali di rafforzamento del nostro settore e dell’economia della nazione”.

Stellantis gestisce due stabilimenti di assemblaggio in Messico: Saltillo, che produce pick-up e furgoni Ram, e Toluca, per il SUV di medie dimensioni Jeep Compass. Possiede anche due stabilimenti di assemblaggio in Ontario, Canada: a Windsor, dove produce modelli Chrysler, e Brampton, attualmente in fase di riorganizzazione e la cui produzione dovrebbe riprendere nel 2025 con un nuovo modello Jeep.

L’azienda importa da Messico e Canada circa il 40% dei veicoli che vende negli Stati Uniti, hanno affermato gli analisti di Banca Akros in una nota di martedì