Oggi è il giorno del giuramento e dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Ora è ufficialmente il commander in chief degli Stati Uniti. Con i suoi 78 anni, è il presidente più vecchio ad aver giurato. Il neo presidente ha giurato sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando Trump aveva solo nove anni.

LA DIRETTA

18.26

“I cartelli della droga – continua il neo presidente – saranno designati organizzazioni terroristiche straniere”.

18.24

“Dichiarerò oggi l’emergenza al confine col Messico e manderò l’esercito”: lo ha detto Donald Trump nel suo discorso d’insediamento, annunciando altre politiche contro l’invasione dei migranti illegali, tra cui la politica ‘Remain in Mexico’.

18.23

Donald Trump ha anche attaccatto l’elite “estremista e corrotta” di Washington, in riferimento alla precedente amministrazione Biden. .

18.22

“Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande”: lo ha detto Donald Trump nel suo discorso d’insediamento, sostenendo di essere stato messo a dura prova da chi ha tentato di privarlo della sua libertà e anche della sua vita, un riferimento al fallito attentato. Un passaggio accolto con un’ovazione.

18.15

“Ogni giorno metterò prima gli Stati Uniti”, ha detto il neopresidente Usa Donald Trump durante il suo discorso. E ancora: “La strumentalizzazione e politicizzazione del dipartimento di Giustizia finirà con me”.

18.14

Subito dopo il giuramento, il presidente Donald Trump ha iniziato il suo discorso. “Inizia adesso l’età dell’oro degli Usa”, ha detto. “Da questo momento in poi – le sue parole – il declino americano è finito”.

18.09

“Auguri Presidente Trump per il suo mandato di 47esimo Presidente degli Stati Uniti. L’Ue è ansiosa di lavorare a stretto contatto con lei per affrontare le sfide globali. Insieme, le nostre società possono raggiungere una maggiore prosperità e rafforzare la loro sicurezza comune. Questa è la forza duratura del partenariato transatlantico”. Lo scrive sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

18.02

Donald Trump ha appena giurato come 47/mo presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts.

17.58

Jd Vance ha giurato come vicepresidente degli Stati Uniti nella mani del giudice della Corte suprema Brett Michael Kavanaugh. Con i suoi 40 anni, è uno dei più giovani numero due della Casa Bianca.

17.50

Come ultimo atto della sua presidenza, Joe Biden ha graziato anche il fratello, la sorella e i cognati, sostenendo di averlo fatto per difenderli da “attacchi e minacce incessanti” da parte di Donald Trump e dei suoi alleati.

17.40

Donald Trump è entrato nella rotonda di Capitol Hill, dove fra poco giurerà. Trump è stato accolto dagli applausi dei presenti e da un’ovazione alla Capital One Arena, dove sono stati allestiti dei maxi-schermi per consentire al popolo di Trump di seguire la cerimonia, spostata al chiuso per il freddo che si è abbattuto su Washington. Nella rotonda sono già presenti il vicepresidente-eletto JD Vance e la moglie Melania.

17.31

Tra i primi provvedimenti che firmerà Donald Trump ce ne sarà uno che ordina all’amministrazione federale di riconoscere solo “due sessi”. E’ quanto anticipa un dirigente dell’amministrazione entrante.

17.30

Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos. C’è tutto il gotha hi-tech alla cerimonia di insediamento di Donald Trump.

17.25

Donald Trump introdurrà lo stato di emergenza nazionale alla frontiera con il Messico per poter dispiegare le forze militari al fine di garantirne la sorveglianza, ha anticipato un esponente della sua Amministrazione mentre era in corso la cerimonia di inaugurazione della presidenza. L’emergenza nazionale “consente di dispiegare i militari” alla frontiera, ha spiegato. I militari avranno come priorità “la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati Uniti, respingendo le forme di invasione, incluse le migrazioni illegali di massa”

17.21

Giorgia Meloni è seduta nella Rotonda del Capitol accanto al presidente argentino Javier Milei, sotto la statua di Abraham Lincoln, per assistere al giuramento di Donald Trump.

17.12

Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha affermato che oggi il presidente americano eletto, Donald Trump, firmerà “molti” ordini esecutivi. Johnson, riporta la Cnn, ha definito la giornata “entusiasmante”.

16.56

Donald Trump e Joe Biden sono arrivati a Capitol Hill per il giuramento del tycoon.

16.41

Joe Biden ha confermato di aver lasciato una lettera per Donald Trump sul ‘resolute desk’ dello studio Ovale, secondo la moderna tradizione presidenziale.

15.06

La Russia “si congratula” con Donald Trump nel giorno del suo insediamento a presidente degli Usa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicata ai rapporti con Washington.

14.52

Donald Trump e la consorte Melania sono arrivati alla chiesa di St. John, dove è già presente la loro famiglia al gran completo e il vicepresidente-eletto JD Vance con sua moglie Usha. La futura First lady indossa un lungo cappotto nero, guanti neri e un cappello nero con una banda bianca. Trump e Melania siedono in prima fila alla chiesa di St John insieme al figlio Barron e a Vance e alla moglie. Dietro di loro Ivanka Trump, il marito Jared Kushner e i figli. In chiesa è presente anche il senatore Marco Rubio, nominato dal presidente-eletto segretario di Stato

13.56

“Torno alla presidenza fiducioso e ottimista che stiamo iniziando una nuova emozionante era di successo nazionale. Un’ondata di cambiamento sta investendo il Paese”. È quanto dirà Donald Trump nel discorso dell’insediamento, secondo gli estratti diffusi dalla Cnn. “Oggi firmerò una serie di storici decreti esecutivi. Con queste azioni daremo inizio al completo ritorno dell’America e alla rivoluzione del buon senso”. E ancora: “Il mio messaggio oggi agli americani è che è tempo per noi di agire ancora una volta con coraggio, vigore e vitalità”.