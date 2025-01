Dal 13 al 23 gennaio 2025, Torino e le sue montagne ospiteranno oltre 2.500 atleti provenienti da tutto il mondo per i XXXII FISU World University Games, l’evento nato sotto la Mole nel 1959 con il nome di Universiade.

Per celebrare questo evento, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il ha emesso un francobollo dedicato alle Universiadi di Torino 2025 proprio nel giorno dell’apertura, il 13 gennaio. Si tratta di un valore ordinario appartenente alla serie tematica i Valori Sociali.

Racconta il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti: “L’Universiade, vedrà studenti-atleti provenienti da circa 60 Paesi sfidarsi nelle discipline della neve e del ghiaccio (sci alpino, sci di fondo, curling, freeski, hockey, pattinaggio di velocità su ghiaccio, snowboard, pattinaggio artistico, biathlon) con due nuove discipline opzionali lo ski orienteering e lo sci alpinismo che debuttano in anteprima. Sei le località ospitanti: Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere”.

prosegue Sciretti: “Lo sport è strumento per il cambiamento, veicolo di formazione, crescita, integrazione e inclusione ed è per questo che ai Torino 2025 FISU Games per la prima volta studenti-atleti e para studenti-atleti gareggeranno sulle stesse piste e nelle stesse gare, nelle discipline di sci alpino e sci di fondo (categorie Standing, Sitting e Visually impared).”

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce il Manifesto di Torino 2025 FISU World University Games Winter, nel quale sono rappresentate alcune delle discipline sportive invernali, in un gioco di incastri cromatici tra linee ed elementi geometrici, che si ispirano ai giochi olimpici; nella composizione si intravede la Mole Antonelliana a rappresentare Torino, città delle Universiadi. In alto svetta il logo di Torino 2025 della Federazione Internazionale Sport Universitari. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Tiratura: duecentomila quattro esemplari.

Bozzetto: a cura del Comitato Organizzatore Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025.

Indicazione tariffaria: B zona 1.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 48 mm.; formato stampa: 36 x 44 mm.; formato tracciatura: 47 x 54 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Torino. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it.