“Sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi, al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all’esame dei militari delle Fiamme Gialle. L’attenzione si sta quindi concentrando sui passaggi a monte della filiera dei benzinai”. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Con l’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati, scrive il Mimit, si sono registrati “immediati e sensibili adeguamenti al rialzo” dei prezzi consigliati dalle principali compagnie petrolifere. Aumenti che “non risultano ancora giustificati da una reale carenza di prodotto raffinato sul mercato”.

Il ministero evidenzia che le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno registrato, nelle ultime quattro giornate rispetto alla chiusura di venerdì 27 febbraio, un aumento complessivo di 10 centesimi al litro per la benzina e di 26 centesimi per il gasolio.

Per quanto riguarda i prezzi al distributore, alla data del 6 marzo 2026, i valori medi nazionali in modalità self per benzina (1,76 euro al litro) e gasolio (1,91 euro al litro) risultano più elevati rispetto a venerdì 27 febbraio 2026, rispettivamente di 9,2 centesimi e 18,9 centesimi al litro.