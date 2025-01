“L’escalation senza sosta dei prezzi dei carburanti alla pompa rischia di avere effetti a cascata per consumatori e imprese e di frenare la crescita dell’economia nazionale”. Lo afferma il Codacons, dopo la pubblicazione dei dati di Staffetta Quotidiana.

La nota del Codacons

“Le ultime elaborazioni sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit – denuncia il Codacons – portano il prezzo medio della benzina ai valori più alti da agosto 2024, con la benzina che al self vola a 1,81 euro al litro, mentre sulle autostrade in molti impianti la verde al self ha già ampiamente superato la soglia dei 2 euro al litro. Rispetto a fine dicembre, un pieno costa così agli automobilisti italiani in media oltre 2 euro in più”.

L’allarme, osserva ancora l’associazione a difesa dei consumatori, “non riguarda solo i maggiori costi di rifornimento, ma anche gli effetti indiretti dei rincari alla pompa, che nel breve periodo rischiano di avere ripercussioni sui prezzi al dettaglio dei beni trasportati, considerato che in Italia l’88% della merce viaggia su gomma. Il Mimit, anziché attaccare le associazioni come il Codacons che segnalano i rincari, farebbe bene ad intervenire perché un’eventuale impennata dei carburanti alla pompa avrebbe effetti disastrosi per l’economia italiana, generando un aumento rilevante dei costi a carico di famiglie e imprese e una nuova spirale inflattiva”.