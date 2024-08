Il supermercato più economico ti fa risparmiare 500 euro al mese, ma non è uno di quelli che credi

La spesa è un problema per tantissimi italiani. Per risparmiare, bisogna trovare un supermercato davvero affidabile ed economico.

L’impatto dell’inflazione continua a farsi sentire. Approfittare delle promozioni, a quanto pare, non basta a supportare gli italiani in difficoltà. La continua riduzione del carrello della spesa non può essere una soluzione: per vivere, bisogna sostentarsi, e per sostentarsi bisogna comprare.

Ma la situazione è particolarmente difficile, a più livelli. Gli ultimi dati rivelano che i prezzi nei supermercati in Italia continuano a salire. Dopo i tremendi aumenti del 2023, quando i prezzi sono cresciuti in media di quasi il 13% rispetto all’anno precedente, le famiglie italiane non hanno notato alcun miglioramento sostanziale. La spesa continua a essere troppo cara per tutti.

L’inflazione dovrebbe essere finita ma i suoi effetti continuano a gravare sulle spalle degli esausti consumatori. Per poter risparmiare è dunque corsa al supermercato più economico o conveniente. Sono, insomma, tornati di moda i discount. Secondo alcune ricerche, trovando il supermercato giusto, è possibile risparmiare fino a 500 euro al mese sulla spesa.

Negli ultimi anni, si è parlato spesso delle offerte di Lidl, la grande catena europea di discount nata in Germania. Ma il risparmio di certi supermercati è solo apparente. Le pubblicità ci lasciano quindi intendere che quello è il posto giusto per spendere meno, quando in realtà i fatti dicono che bisognerebbe guardarsi meglio intorno.

Dove fare la spesa: il supermercato più economico del 2024

Lidl è un discount atipico. Di solito un discount si differenzia da un supermercato o da un ipermercato per il fatto di riuscire a proporre prezzi più competitivi grazie a chiare scelte aziendali. Tra queste scelte ci sono quella di vendere soprattutto marchi meno noti, la particolare politica di acquisti (le catene immagazzinano enormi quantità di prodotti per pagarle meno) e lo scarso investimento pubblicitario (i discount riducono i conti tagliando la spesa in pubblicità e marketing). E Lidl vende anche tutti i marchi famosi e fa un sacco di pubblicità. Possiamo quindi ancora definirlo un discount?

Altroconsumo svolge ricerche periodiche per capire quali sono i supermercati più economici del Paese. Nasce così una classifica annuale, che tiene conto di più di cento categorie di prodotto. Nel 2023, per esempio, Lidl era al secondo posto dei discount più economici. Subito dopo venivano Eurospin e D Più. Ma nel 2024 le cose sono cambiate.

La classifica non vuole isolare il miglior discount, ovvero quello che vende prodotti migliori, più affidabili e allettanti nel rapporto qualità-prezzo (per questa categoria l’associazione ha sviluppato un’altra ricerca), ma quello dove si spende meno. E, sempre secondo Altroconsumo, il supermercato più economico in Italia nel 2024 è In’s Mercato. Si tratta di un discount con sede a Venezia che offre prezzi competitivi su una vastissima gamma di prodotti.

Al secondo posto c’è ALDI (un’altra multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione e in quello della vendita al dettaglio). Al terzo c’è D Più. Poi, al quarto troviamo Eurospin. Al quinto c’è Prix Qualità. Solo al sesto posto c’è il noto Lidl. A scendere compaiono MD, Penny, Esselunga, Todis e Spazio Conad.