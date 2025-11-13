In Italia si osservano condizioni di benessere economico peggiori rispetto alla media Ue. Nel 2024 il rischio di povertà è al 18,9%, contro il 16,2% dell’Ue27. La disuguaglianza del reddito netto è anche più alta (5,5% Italia contro 4,7% Ue27). E’ quanto emerge dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) 2024 diffuso dall’Istat.

Rapporto sul Benessere equo e sostenibile

Tuttavia, il sovraccarico del costo dell’abitazione colloca l’Italia in vantaggio, 3,1 punti percentuali al di sotto della media europea (8,2%); ciò avviene anche per gli indicatori relativi alla deprivazione materiale e sociale e alla difficoltà ad arrivare a fine mese.

Inoltre, per Salute e Sicurezza, l’Italia mostra risultati positivi rispetto alla media Ue27 per la mortalità evitabile (17,6 rispetto a 25,8 per 10mila abitanti della media europea). La speranza di vita è di 84,1 anni, superiore alla media Ue27 di 81,7 anni, e il tasso di omicidi è tra i più bassi d’Europa (0,6 rispetto a 0,9 per 100mila abitanti in Ue27).