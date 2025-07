Secondo un’analisi della Cgia, oltre il 90% delle tasse pagate dalle famiglie di lavoratori dipendenti viene prelevato direttamente dalla busta paga lorda (Irpef e contributi Inps) o incluso nei consumi quotidiani tramite imposte indirette come Iva, accise e canone Rai. Solo in meno del 10% dei casi il pagamento avviene in modo diretto, ad esempio con bollo auto o Tari. Per il 2025, il carico fiscale stimato su una famiglia tipo (due dipendenti con un figlio a carico) è di 20.231 euro: 12.504 euro (61,8%) tramite prelievo alla fonte e 7.087 euro (35%) in tasse indirette. Solo 640 euro l’anno (3,2%) sono versati con pagamento diretto. Questo sistema rende il carico fiscale meno percepibile ai lavoratori dipendenti, al contrario degli autonomi, che versano gran parte delle imposte in modo consapevole, alimentando maggiore insofferenza. L’Irpef incide solo per il 30% sulle entrate fiscali, lasciando margini più ampi di evasione sul restante 70%. In Italia i contribuenti sono 42,5 milioni: 23,8 milioni lavoratori dipendenti, 14,5 pensionati, 1,6 autonomi. Con un peso fiscale pari al 42,6% del Pil, l’Italia è al sesto posto in Europa, dietro a Francia, Danimarca, Belgio, Austria e Lussemburgo.